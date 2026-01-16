Πανηγυρισμοί, απρόοπτα, δύσκολες στιγμές, δάκρυα και η απερίγραπτη μαγεία του αθλητισμού… Αυτά- και πολλά ακόμα- αποτυπώνουν οι φωτογραφίες που διακρίθηκαν φέτος στον διαγωνισμό World Sports Photography Awards.
Το «χρυσό» του διαγωνισμού πήγε στη φωτογραφία του Edgar Su με τίτλο «Η σκιά του Κάρλος Αλκαράθ χτυπά το μπαλάκι» και ήταν ένα στιγμιότυπο από το Αυστραλιανό Όπεν του 2025.
Στον φετινό διαγωνισμό σημειώθηκε ρεκόρ. Υποβλήθηκαν συνολικά 23.130 φωτογραφίες, 4.120 φωτογράφων από 123 χώρες. Ο διαγωνισμός έχει συνολικά 24 κατηγορίες, από το ποδόσφαιρο, το τένις και το μπάσκετ, μέχρι τον στίβο, τα χειμερινά αθλήματα και το γκολφ.
Οι τρεις πρώτοι του διαγωνισμού
Χρυσό: Edgar Su
Ασημένιο: Beatriz Ryder Da Costa
Χάλκινο: Richard Heathcote
Δείτε 20 από τις φωτογραφίες που διακρίθηκαν στον διαγωνισμό
Ανάμεσα στις φωτογραφίες που διακρίθηκαν ήταν μία από την Ελλάδα, από αναρρίχηση στην Κάλυμνο.
