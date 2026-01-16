Φωτογραφίες που διακρίθηκαν στον φετινό διαγωνισμό.

Πανηγυρισμοί, απρόοπτα, δύσκολες στιγμές, δάκρυα και η απερίγραπτη μαγεία του αθλητισμού… Αυτά- και πολλά ακόμα- αποτυπώνουν οι φωτογραφίες που διακρίθηκαν φέτος στον διαγωνισμό World Sports Photography Awards.

Το «χρυσό» του διαγωνισμού πήγε στη φωτογραφία του Edgar Su με τίτλο «Η σκιά του Κάρλος Αλκαράθ χτυπά το μπαλάκι» και ήταν ένα στιγμιότυπο από το Αυστραλιανό Όπεν του 2025.

Στον φετινό διαγωνισμό σημειώθηκε ρεκόρ. Υποβλήθηκαν συνολικά 23.130 φωτογραφίες, 4.120 φωτογράφων από 123 χώρες. Ο διαγωνισμός έχει συνολικά 24 κατηγορίες, από το ποδόσφαιρο, το τένις και το μπάσκετ, μέχρι τον στίβο, τα χειμερινά αθλήματα και το γκολφ.

Οι τρεις πρώτοι του διαγωνισμού

Χρυσό: Edgar Su

Ασημένιο: Beatriz Ryder Da Costa

Χάλκινο: Richard Heathcote

Δείτε 20 από τις φωτογραφίες που διακρίθηκαν στον διαγωνισμό

Ανάμεσα στις φωτογραφίες που διακρίθηκαν ήταν μία από την Ελλάδα, από αναρρίχηση στην Κάλυμνο.

Lorenzo Roccato



Al Bello

Kevin Sabitus

Josef Hinterleitner

Metin Aktaş



Emilee Chinn



Steph Chambers



Jennifer Buchanan



Bob Donnan



Alexis Goudeau



Pim Waslander



Tom Jenkins



Buda Mendes



Christian Degroote



Mwangi Kirubi





Marco Ritter



Aidan Williams



Scott Ruzzene



Mika Volkmann



Joe Wakefield