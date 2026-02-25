Ταξίδι στις Μαλδίβες βρίσκεται ο Γιώργος Καράβας με την σύζυγό του. Η ανάρτηση με τις κοινές τους φωτογραφίες και οι ευχές για τα γενέθλιά της.

Σε μία ξεχωριστή δημοσίευση προχώρησε το απόγευμα της Τετάρτης 25 Φεβρουαρίου ο Γιώργος Καράβας, όπου και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους στιγμιότυπα από τις διακοπές του στις Μαλδίβες.

Στο πλευρό του βρίσκονται φίλοι, αλλά και η σύζυγός του, Ραφαέλα Ψαρρού, η οποία σήμερα γιορτάζει τα γενέθλιά της.

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε σήμερα το μοντέλο μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, απεικονίζεται το ζευγάρι να απολαμβάνει τρυφερές στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας δίπλα στη θάλασσα.

Ο Γιώργος Καράβας συνόδευσε τις εικόνες με μία λεζάντα γεμάτη με ευχές για τα γενέθλια της Ραφαέλας Ψαρρού, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Δεκαεννιά τότε. Τριάντα τέσσερα σήμερα. Δεκαπέντε χρόνια μαζί. Και κάθε χρόνος είχε λόγο. Χρόνια πολλά, αγάπη μου. Να τα εκατοστήσεις. Σε αγαπώ».

{https://www.instagram.com/p/DVLtHEvDwN5/?hl=el&img_index=1}