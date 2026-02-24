Η ανάρτηση της Σμαράγδας Καρύδη.

Στη Σρι Λάνκα φαίνεται να βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες η Σμαράγδα Καρύδη, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης και νέες εμπειρίες μαζί με φίλους και τον Γιώργο Καπουτζίδη.

Η γνωστή ηθοποιός, το βράδυ της Καθαράς Δευτέρας, 23 Φεβρουαρίου, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες από την απόδρασή της στη Νότια Ασία.

Από το πλευρό της δεν έλειπε ο συνάδελφος και φίλος της Γιώργος Καπουτζίδης, με τον οποίο ποζάρει χαμογελαστή.

Περιγράφοντας την εμπειρία της, έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της: «Σρι Λάνκα θα πει "Λαμπερό νησί". Και είναι όντως λαμπερό και πανέμορφο, με οργιώδη βλάστηση και καλούς, γλυκούς ανθρώπους που χαμογελάνε με ωραία αληθινά χαμόγελα, που σε χαιρετάνε όταν περνάς στον δρόμο και σου λένε καλημέρα χωρίς να σε ξέρουν».

{https://www.instagram.com/p/DVHCDZAErvP/?hl=el&img_index=1}