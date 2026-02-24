Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στην υποστήριξη της Ελλάδας προς την Παγκόσμια Συμμαχία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, καθώς και σε πρόσφατες εξελίξεις σε Ουκρανία, Γάζα και Σουδάν.

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, είχε συνάντηση στη Γενεύη με τον Ύπατο Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Volker Türk. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στην υποστήριξη της Ελλάδας προς την Παγκόσμια Συμμαχία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, καθώς και σε πρόσφατες εξελίξεις σε Ουκρανία, Γάζα και Σουδάν.

Επιπλέον, συζητήθηκαν η ενίσχυση της συνεργασίας, η προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο της συμμετοχής της Ελλάδας ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και η υποψηφιότητα της Ελλάδας για το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (2028-2030).

