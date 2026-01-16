«Δεν έχω να αποδείξω κάτι, κάνω αυτό που αγαπώ», δηλώνει η Κατερίνα Στεφανίδη.

Τον περασμένο Ιούνιο, η Κατερίνα Στεφανίδη έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί. Επτά μήνες αργότερα, επιστρέφει σε αυτό που της έχει λείψει περισσότερο: τους αγώνες.

Η Ολυμπιονίκης και παγκόσμια πρωταθλήτρια του επί κοντώ θα πάρει μέρος στο μίτινγκ Millrose Games, στη Νέα Υόρκη, την 1η Φεβρουαρίου. Αυτός θα είναι ο πρώτος αγώνας της από τις 8 Σεπτεμβρίου 2024.

Η απουσία από το επί κοντώ της έκανε καλό, δηλώνει. Ήδη έχει στο μυαλό της το βάθρο, καθώς θέλει να συνεχίσει την παράδοσή της στα Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ανοιχτού στίβου, το καλοκαίρι στο Μπέρμιγχαμ. Αλλά ξεκαθαρίζει ότι δεν νιώθει πως έχει να αποδείξει κάτι. Απλά, κάνει κάτι που αγαπά.

«Ο στόχος μας για το 2026 είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανοιχτού τον Αύγουστο στο Μπέρμιγχαμ. Δεν σκοπεύω να κάνω όλη τη σεζόν στον κλειστό. Επειδή όμως αρχίζω και νιώθω καλά και επιπλέον χρειάζομαι μια αγωνιστική πίεση για να ανέβω στο επόμενο επίπεδο προπονητικά, αποφασίσαμε να πάμε στη Νέα Υόρκη και ανάλογα με το πώς θα πάει, θα δούμε αν θα συνεχίσουμε ή όχι στον κλειστό», δηλώνει στην ιστοσελίδα του ΣΕΓΑΣ.

Τι περιμένει από τον πρώτο αγώνα; «Για εμάς μια επίδοση στα 4,40 μ. στον πρώτο αγώνα θα είναι καλό σημάδι, γιατί θεωρώ ότι αν φτάναμε στο 4,40 μ. στη Νέα Υόρκη, μέσα στον Φεβρουάριο, θα μπορούσαμε να πάμε ακόμη υψηλότερα. Ο στόχος είναι να ανεβάσουμε το επίπεδο της προπόνησης, βάζοντας αυτή την αγωνιστική πίεση», δηλώνει, ξεκαθαρίζοντας ότι όλες οι αποφάσεις που παίρνει με τον σύζυγο και προπονητή της, Μίτσελ Κρίερ, έχουν στόχο να είναι καλά το καλοκαίρι, στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.instagram.com/p/DTi9YC9jyeA/}

Για την 35χρονη, τα Millrose Games φαίνεται πως ήταν η… αυτονόητη επιλογή για την επιστροφή της στην αγωνιστική δράση. «Είναι μακράν το αγαπημένο μου μίτινγκ κλειστού στίβου και σίγουρα στην πρώτη τριάδα μου για ανοιχτό και κλειστό στίβο. Απλά σκέφτηκα, ποιο είναι καλύτερο μέρος για να ξαναρχίσω έπειτα από 1,5 χρόνο; Εκεί έχω κάνει το ατομικό ρεκόρ μου σε κλειστό στίβο, όταν πέρασα για πρώτη φορά τα 4,90 μ.», σημειώνει στο CITIUSMAG.

{https://www.instagram.com/p/DTi-yYrkY6m/?img_index=1}

Στεφανίδη: Δεν έχω να αποδείξω κάτι

Όταν ρωτήθηκε αν είναι πιο δύσκολη η επιστροφή μετά την απόκτηση παιδιού ή έπειτα από τραυματισμό, εξήγησε ότι είναι διαφορετικό το κίνητρο.

«Νιώθω πολύ πιο σίγουρη σε σύγκριση με την επιστροφή από τραυματισμό. Επίσης είναι διαφορετικό το κίνητρο. Στην επάνοδο από τραυματισμό θέλεις να αποδείξεις κάτι. Δεν νιώθω έτσι πλέον. Έχω πετύχει αρκετά στην καριέρα μου που είμαι πολύ χαρούμενη και τώρα νιώθω ότι κάνω κάτι που αγαπώ», απάντησε.

Μια ματιά στο βιογραφικό της τη δικαιώνει απόλυτα. Η συλλογή της περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ένα χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο, δύο μετάλλια σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου (χρυσό και χάλκινο), δύο στην αντίστοιχη διοργάνωση του κλειστού (χάλκινα), πέντε σε Ευρωπαϊκά ανοιχτού (δύο χρυσά, τρία ασημένια) και δύο σε κλειστού (χρυσό και ασημένιο). Επίσης, είναι η 8η καλύτερη επικοντίστρια όλων των εποχών, έχοντας περάσει τα 4,91 μέτρα.

«Σαφώς είναι δύσκολο, έχοντας υπάρξει στην κορυφή, να μην θέτεις υψηλούς στόχους, να μη θέλεις να νικάς και όλα αυτά», παραδέχεται. «Αλλά πιστεύω ότι αν πάρουμε τις σωστές αποφάσεις και δεν βιαστώ, θα είμαι σε αυτό το επίπεδο στον ανοιχτό στίβο», συμπληρώνει.

Στόχος το βάθρο στο Μπέρμιγχαμ

Το μυαλό της Κατερίνας Στεφανίδη βρίσκεται ήδη στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί το καλοκαίρι στο Μπέρμιγχαμ.

«Ανεβαίνω στο βάθρο από το 2014, οπότε αυτός είναι ένας μεγάλος στόχος για εμένα, να είμαι στο βάθρο», ξεκαθαρίζει.

«Έχω αρκετό χρόνο μέχρι τότε, ώστε να μπορώ να είμαι τουλάχιστον σε ένα ανταγωνιστικό επίπεδο για μετάλλιο», επισημαίνει. «Σίγουρα θα είναι πρόκληση η κατάκτηση μεταλλίου στα 36 μου, αλλά πιστεύω ότι έχουμε κάνει πολύ καλή δουλειά. Είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο με την προπόνηση», προσθέτει.

Η απόφαση για την επιστροφή

Η Κατερίνα Στεφανίδη ήθελε το 2025 να είναι η τελευταία σεζόν της καριέρας της, όμως έμεινε έγκυος, οπότε σκέφτηκε «Όχι, θα επιστρέψω». Το γεγονός ότι γέννησε με καισαρική τομή έκανε τα πράγματα λίγο πιο δύσκολα. «Δεν ήθελα να πιέσουμε τα πράγματα, σωματικά και ψυχολογικά, επειδή το επί κοντώ είναι λίγο δύσκολο. Δεν μπορείς να βιαστείς», εξηγεί.

«Είπαμε ότι αν νιώθω καλά θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποια μίτινγκ στον κλειστό στίβο, ίσως ακόμα και να προσπαθήσουμε να δούμε αν μπορώ να φτάσω κοντά στην πρόκριση για το Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού», πρόσθεσε.

«Απλά συνειδητοποίησα ότι έχοντας ένα παιδί, ποτέ δεν θα νιώσω έτοιμη να αγωνιστώ εάν δεν το κάνω. Ήδη και μόνο που ξέρω ότι θα αγωνιστώ στα Millrose Games σε λίγες εβδομάδες αυτό έχει δώσει ώθηση στις προπονήσεις μου», σημειώνει.

Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης έκανε προπονήσεις. Πέντε εβδομάδες μετά τον τοκετό, έπιασε κοντάρι και έκανε άλμα. «Έπειτα από αυτό, όλα ήρθαν πολύ εύκολα. Χωρίς να πιέζω», αναφέρει.

Η «σοβαρή» προπόνηση ξεκίνησε τον Νοέμβριο, λέει, αλλά συμπληρώνει πως «ακόμα δεν προπονούμαστε τόσο όσο πολύ όσο πριν, αλλά αυτό ήταν το σχέδιο. Έχω το τεχνικό κομμάτι, ξέρω πώς να κάνω επί κοντώ, οπότε δεν χρειάζεται να ξοδεύω τόσο πολύ χρόνο στην τεχνική, ούτε να κάνω τόσα πολλά άλματα», συνεχίζει.

«Είμαι 35, οπότε ήταν πολύ σημαντικό για εμάς, αν συνεχίσω και προσπαθήσω ακόμα να φτάσω στους Ολυμπιακούς αγώνες του Λος Άντζελες, ότι πρέπει να είμαι υγιής. Αυτό ήταν το δυσκολότερο για εμένα τα τελευταία 4-5 χρόνια», επισημαίνει.

{https://www.instagram.com/p/DQmuWL_kSKK/?img_index=1}

«Οι αγώνες είναι αυτό που μου έλειψε περισσότερο

Το γεγονός ότι έμεινε 9-10 μήνες μακριά από το επί κοντώ της έκανε καλό, λέει η Κατερίνα Στεφανίδη. «Μου έδωσε ξανά κίνητρο. Οι επικοντιστές με κάθε χρόνο που περνάει τρελαινόμαστε όλο και περισσότερο με διάφορα», εξηγεί.

Όμως, της έλειψαν οι αγώνες. «Λατρεύω το επί κοντώ, πάντα θα πιάνω ένα κοντάρι και θα κάνω λίγα άλματα. Αλλά πιστεύω ότι πάνω από όλα λατρεύω να αγωνίζομαι. Σε όλη την καριέρα μου αυτό ήταν που με έκανε καλή: μου αρέσει να νικάω, να αγωνίζομαι. Πάντα προτιμούσα να πάω σε έναν αγώνα με κάποια που θα μπορούσε να με πιέσει, αντί να είμαι η καλύτερη με διαφορά 30 εκατοστών. Αυτό δεν ήταν ενδιαφέρον», τονίζει.

«Οπότε, είμαι ενθουσιασμένη που θα επιστρέψω σε αυτό. Πιστεύω ότι τα πήγα πολύ καλά σωματικά και ψυχολογικά επιστρέφοντας από την εγκυμοσύνη», προσθέτει, αλλά εξηγεί ότι αυτό που χρειάζεται τώρα είναι να πιέσει τον εαυτό της σε αγώνες. «Σίγουρα αυτό μου λείπει περισσότερο, να αγωνίζομαι», συμπληρώνει.

{https://www.instagram.com/p/DS8Y_9lETd7/?img_index=1}