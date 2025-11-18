Έως τις 23 Νοεμβρίου η ψηφοφορία, ο Καραλής είναι ένας από τους τρεις διεκδικητές.

Ένας Έλληνας αθλητής είναι και φέτος ανάμεσα στους διεκδικητές των βραβείων της Παγκόσμιας ομοσπονδίας στίβου: ο Εμμανουήλ Καραλής.

Ο «ασημένιος» παγκόσμιος πρωταθλητής του επί κοντώ είναι ένας από τους τρεις υποψήφιους για το βραβείο Fair Play (ευ αγωνίζεσθαι) που ανακοίνωσε η Παγκόσμια ομοσπονδία στίβου. Οι διεκδικητές προέκυψαν από τον συνδυασμό προτάσεων των φιλάθλων και της επιτροπής του βραβείου.

Τώρα, τον λόγο έχουν ξανά οι φίλαθλοι. Η ψηφοφορία που θα ολοκληρωθεί στις 23:59 της 23ης Νοεμβρίου γίνεται μέσω των λογαριασμών της Παγκόσμιας ομοσπονδίας στα social media. Κάθε like (σε Instagram, Facebook) και κάθε repost (στο Χ) μετρά ως μία ψήφος στις αναρτήσεις για τον κάθε υποψήφιο.

Η υποψηφιότητα του Εμμανουήλ Καραλή βασίζεται στη συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια του τελικού του Παγκοσμίου πρωταθλήματος στο Τόκιο, την οποία εξαίρει η World Athletics. «Υποστήριξε συναθλητές του έπειτα από πτώσεις, τους πήγε πίσω τα κοντάρια τους, ενθάρρυνε το κοινό και αφιέρωσε χρόνο να ευχαριστήσει τους κριτές», επισημαίνει σε ανακοίνωση η Παγκόσμια ομοσπονδίας. Εξάλλου, υπενθυμίζει ότι στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κλειστού στίβου τον περασμένο χειμώνα, ο Καραλής αποτέλεσε «παράδειγμα αθλητικού πνεύματος», όταν αποφάσισε να μοιραστεί το χρυσό μετάλλιο με τον Μένο Βλόον.

Υποψήφιος για το ίδιο βραβείο είναι ο Τζος Κερ, που παρά τον τραυματισμό του, αφού τερμάτισε στον τελικό των 1.500 μ. του Παγκοσμίου πρωταθλήματος, έμεινε για ώρα με τους φιλάθλους, βγάζοντας selfies και δίνοντας αυτόγραφα.

Ο τρίτος διεκδικητής του βραβείου είναι ο Τιμ Βαν Ντε Βέλντε, ο οποίος βοήθησε τον τραυματισμένο Κάρλος Σαν Μάρτιν να τερματίσει στα 3.000 στιπλ στο Τόκιο, γνωρίζοντας ότι κινδύνευε με ακύρωση.

