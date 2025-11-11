«Ενώπιος Ενωπίω» - Πέμπτη 13 Νοεμβρίου τα μεσάνυχτα.

Συναντήσεις με πρόσωπα της επικαιρότητας, καλεσμένοι που ξεχωρίζουν για τη σπουδαία τους διαδρομή, συνεντεύξεις με αποκαλύψεις που θα συζητηθούν έρχονται στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω», που πρωταγωνιστεί στη μικρή οθόνη για περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου, στις 24:00, ο Νίκος Χατζηνικολάου φιλοξενεί στο «Ενώπιος Ενωπίω» τον Εμμανουήλ Καραλή.

Ο κορυφαίος αθλητής και Ολυμπιονίκης του άλματος επί κοντώ αφηγείται τη ζωή του.

Το άλμα ψυχής που τον οδήγησε στις μεγάλες διοργανώσεις και στα μετάλλια.

{https://www.youtube.com/watch?v=StXDF7itZWc}

Οι στιγμές που λύγισε και εκείνες που έγραψε ιστορία.

Η διαδρομή ενός νέου που δεν σταματά ποτέ να κυνηγά το φως, ανεβαίνοντας πάντα πιο ψηλά.

Την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου, στις 24:00, ο ιπτάμενος Μανόλο ανοίγει την καρδιά του και μιλά για όλους και για όλα στο «Ενώπιος Ενωπίω» και τον Νίκο Χατζηνικολάου.