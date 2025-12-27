«Οι Ρώσοι κατέλαβαν», στο μεταξύ, δύο πόλεις στην ανατολική Ουκρανία.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι η Μόσχα βλέπει ότι το Κίεβο δεν βιάζεται να τερματίσει τον πόλεμο με ειρηνικά μέσα, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων ‌Interfax.

Ο Πούτιν τόνισε ότι αν η Ουκρανία δεν επιθυμεί να επιλύσει τον πόλεμο ειρηνικά, τότε η Ρωσία θα επιλύσει όλους τους στόχους της «ειδικής στρατιωτικής της επιχείρησης» διά της ισχύος, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

«Οι Ρώσοι κατέλαβαν» δύο πόλεις στην ανατολική Ουκρανία

Ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τις πόλεις Μίρνοχραντ και Χουλιαϊπόλε στην ανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα η Μόσχα, σε περαιτέρω ρωσικές προελάσεις στις πρώτες γραμμές του μετώπου του πολέμου στην Ουκρανία, παραμονή της συνάντησης του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για ένα σχέδιο για έναν τερματισμό του πολέμου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κρεμλίνου, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έλαβε αναφορά από τον αρχηγό του ρωσικού γενικού επιτελείου στρατού Βαλέρι Γκεράσιμοφ ότι «οι πόλεις Ντιμίτροφ (η ρωσική ονομασία του Μίρνοχραντ) και Χουλιαϊπόλε απελευθερώθηκαν».

Το Μίρνοχραντ βρίσκεται στην ουκρανική επαρχία Ντονέτσκ και η Χουλιαϊπόλε στο ανατολικό τμήμα της επαρχίας Ζαπορίζια.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σημειώνεται ότι περισσότερα από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτροδότηση στο Κίεβο, και την γύρω περιοχή της ουκρανικής πρωτεύουσας μετά από νέες μαζικές ρωσικές αεροπορικές επιδρομές, ανακοίνωσε σήμερα η ιδιωτική εταιρεία παροχής ρεύματος DTEK

«Το πρώτο πλήγμα έκοψε την ηλεκτροδότηση σε περισσότερα από 700.000 νοικοκυριά σήμερα το πρωί και άλλα 400.000 έμειναν χωρίς ρεύμα στην περιοχή γύρω από την πρωτεύουσα», τόνισε η DTEK στο Telegram, προσθέτοντας ότι εργάζεται για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης.