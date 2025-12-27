Ταυτοποιήθηκε ο ένας.

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε ένας 17χρονος έξω από κέντρο διασκέδασης στο Αγρίνιο από ομάδα τεσσάρων κουκουλοφόρων, που φέρονται να τον απείλησαν και με μαχαίρι.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, το περιστατικό εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της 26ης Δεκεμβρίου στην Ματαράγκα Αγρινίου και ενώ ο 17χρονος βρισκόταν σε κατάστημα με την παρέα του.

Ξαφνικά μία ομάδα τεσσάρων ατόμων, φορώντας κουκούλες, μπήκαν χώρο, έβγαλαν τον 17χρονο εκτός μαγαζιού και άρχισαν να τον γρονθοκοπούν, ενώ φέρονται να τον απείλησαν και με μαχαίρι.

Σημειώνεται πως την ώρα που ο 17χρονος βρισκόταν στο κατάστημα μαζί με την παρέα του, οι δράστες έφτασαν στο σημείο με ταξί από το Αγρίνιο.

Ο ένας εκ των δραστών έχει ταυτοποιηθεί. Πρόκειται για νεαρό αλβανικής καταγωγής που έχει απασχολήσει τις Αρχές και κατά το παρελθόν. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη από αστυνομικούς του Α.Τ. Αιτωλικού.