Σε βάρος του 16χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για σωματικές βλάβες και εκδικητική πορνογραφία.

Θύμα εκδικητικής πορνογραφίας και σωματικής κακοποίησης από έναν 16χρονο κατήγγειλε ότι έπεσε 17χρονη έγκυος στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την καταγγελία της ανήλικης, το τελευταίο περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Πέμπτη όταν ο 16χρονος την έσπρωξε με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος και να τραυματιστεί αναφέρει το parallaximag.gr.

Όπως ανέφερε η ίδια στους αστυνομικούς, ο ανήλικος, προ μίας εβδομάδας, ανάρτησε βίντεο με προσωπικές τους στιγμές στην προσωπική του σελίδα σε εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο στη συνέχεια κατέβασε. Μετά και το τελευταίο περιστατικό ο 16χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματικές βλάβες και για εκδικητική πορνογραφία.