Θύμα εκδικητικής πορνογραφίας και σωματικής κακοποίησης από έναν 16χρονο κατήγγειλε ότι έπεσε 17χρονη έγκυος στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με την καταγγελία της ανήλικης, το τελευταίο περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Πέμπτη όταν ο 16χρονος την έσπρωξε με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος και να τραυματιστεί αναφέρει το parallaximag.gr.
Όπως ανέφερε η ίδια στους αστυνομικούς, ο ανήλικος, προ μίας εβδομάδας, ανάρτησε βίντεο με προσωπικές τους στιγμές στην προσωπική του σελίδα σε εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο στη συνέχεια κατέβασε. Μετά και το τελευταίο περιστατικό ο 16χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματικές βλάβες και για εκδικητική πορνογραφία.