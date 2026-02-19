Σε πολλές περιπτώσεις έχουν ήδη εκδοθεί αεροπορικά εισιτήρια και εισιτήρια εισόδου σε μουσεία με κίνδυνο οι οικογένεια να χάσουν λεφτά αν δεν γίνουν οι εκδρομές όπως έχουν κανονιστεί.

Σε «αναμμένα κάρβουνα» βρίσκονται οι μαθητές σχολείων της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, καθώς οι προγραμματισμένες εκδρομές στο εξωτερικό κινδυνεύουν να ακυρωθούν. Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποφάσισε αιφνιδιαστικά να μην εγκρίνει τη συμμετοχή ορισμένων εκπαιδευτικών, κυρίως καθηγητών ξένων γλωσσών που διδάσκουν σε περισσότερα από ένα σχολεία, στις εκδρομές αυτές με αποτέλεσμα να είναι αβέβαιη στο παραπέντε η υλοποίησή τους.

Σύμφωνα με το parallaximag.gr η απόφαση επικαλείται λόγους εύρυθμης λειτουργίας των σχολείων, ωστόσο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από γονείς και εκπαιδευτικούς. Σε πολλές περιπτώσεις είχαν ήδη εκδοθεί αεροπορικά εισιτήρια και εισιτήρια εισόδου σε χώρους του εξωτερικού, με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η συμμετοχή των μαθητών και να δημιουργείται πιθανή οικονομική ζημιά.

Οι εκπαιδευτικοί ζητούν να επιτραπεί η ομαλή διεξαγωγή των εκδρομών όπως έχουν εγκριθεί και να υπάρξει συνολική λύση στο ζήτημα των κενών και των μετακινήσεων προσωπικού από τη νέα σχολική χρονιά. Η Δ’ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης τονίζει ότι η αιφνιδιαστική απόφαση λίγες μέρες πριν από τις αναχωρήσεις δημιουργεί προβλήματα στην οργάνωση των εκδρομών και επιβαρύνει τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς, που καλούνται να καλύψουν κενά. Παράλληλα, ζητείται η ομαλή διεξαγωγή των εκδρομών όπως είχαν προγραμματιστεί και η λήψη μακροπρόθεσμων μέτρων για την κάλυψη κενών και τη μείωση των μετακινήσεων εκπαιδευτικών από σχολείο σε σχολείο.

Τι καταγγέλλουν οι εκπαιδευτικοί της Δ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης

Τις τελευταίες μέρες σε αρκετά σχολεία της ΔΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης έχει προκληθεί μεγάλη αναστάτωση σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς λόγω της αιφνίδιας απόφασης της ΔΔΕ να μην εγκρίνει τη συμμετοχή στις εκδρομές αυτές εκπαιδευτικών – κυρίως ξένων γλωσσών – που διδάσκουν και σε άλλα σχολεία, με επίκληση στην εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Έχουμε μάλιστα περιπτώσεις διευθυντών σχολείων που είχαν δώσει τη συναίνεσή τους για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εκδρομή με άλλο σχολείο και τώρα την ανακαλούν. Η κατάσταση έχει προκαλέσει αναστάτωση και δυσαρέσκεια τόσο στους εκπαιδευτικούς όσο και σε γονείς και μαθητές για τον τρόπο και τον χρόνο λήψης της συγκεκριμένης απόφασης.

Ποια προβλήματα προκύπτουν:

Λίγες μέρες ή λίγες εβδομάδες πριν την διεξαγωγή των εκδρομών στο εξωτερικό καλούνται εκπαιδευτικοί που οργάνωσαν τις εκδρομές, πολλές από τις οποίες εντάσσονται στα πλαίσια συμμετοχής σε συνέδριο, όπως πχ στο Παρίσι να μην συμμετέχουν.

Ποιος θα οργανώσει και θα συντονίσει τη συμμετοχή των μαθητών;

Σε κάποιες περιπτώσεις έχουν εκδοθεί ήδη ονομαστικά τα εισιτήρια τόσο τα αεροπορικά, όσο και για επισκέψεις, όπως στο Μουσείο του Λούβρου. Άρα αυτά τα χρήματα που τα πλήρωσαν οι γονείς χάνονται.

Στη θέση των εκπαιδευτικών αυτών πρέπει να βρεθούν άλλοι εκπαιδευτικοί, τα έξοδα των οποίων πρέπει να πληρώσουν πάλι οι γονείς, οι οποίοι ήδη έχουν πληρώσει μεγάλα ποσά εκατοντάδων ευρώ. Mε όλη αυτή την αναστάτωση κινδυνεύουν να μη διεξαχθούν οι εκδρομές και μεγάλο μέρος ή το σύνολο αυτών των χρημάτων χάνονται. Θεωρούμε πως ο προγραμματισμός και οι εγκρίσεις τέτοιων επισκέψεων δεν μπορεί να γίνεται στη μέση της χρονιάς, λίγο πριν τη διεξαγωγή τους.

Επίσης μας προβληματίζει το γεγονός ότι με αυτή τη λογική, εκπαιδευτικοί που μοιράζονται σε περισσότερα σχολεία, αποκλείονται από επισκέψεις και συνέδρια, που άπτονται του αντικειμένου τους. Μάλιστα, είναι υποκριτική η συζήτηση περί εύρυθμης λειτουργίας, τη στιγμή που από την αρχή της χρονιάς έχουν χαθεί εκατοντάδες διδακτικές ώρες λόγω των κενών. Το Υπουργείο και η ΔΔΕ όχι μόνο δε φρόντισαν να καλυφθούν τα κενά με διορισμούς, αλλά, αφού έχουν κάνει λάστιχο τους εκπαιδευτικούς μετακινώντας τους σε τέσσερα και πέντε σχολεία, έρχονται τώρα να φορτώσουν την ευθύνη για τη κατάσταση σε όσους από αυτούς συμμετέχουν στις εκδρομές αποκλείοντάς τους. Αντί να καλύπτονται τα κενά με προσλήψεις, μοιράζονται το ίδιο κενό δύο, τρεις ή και τέσσερεις εκπαιδευτικοί από διαφορετικά σχολεία και ειδικότητες και δεν υπάρχει φροντίδα για επιπλέον προσωπικό που θα μπορούσε να καλύψει έκτακτες ανάγκες των σχολείων.

Επομένως, η ίδια η συνεχής μετακίνηση εκπαιδευτικών σε πολλά σχολεία έχει άμεσο αντίκτυπο στην εύρυθμη λειτουργία τους, αφού δε μπορούν να βγουν τα ωρολόγια προγράμματα, το πρόγραμμα εφημεριών και τα εξωδιδακτικά καθήκοντα και τώρα έρχονται να προστεθούν και οι σχολικές εκδρομές. Κι όλα αυτά χωρίς να αναφερθούμε στην πίεση και στο άγχος που φέρνει αυτή η κατάσταση στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Καλούμε τη ΔΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης και την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας να επιτρέψουν τώρα την ομαλή διεξαγωγή των εκδρομών, όπως έχουν προγραμματιστεί και οι όποιες αλλαγές στις εγκρίσεις να ληφθούν υπόψη από τη νέα χρονιά. Τέλος με αφορμή τις εξελίξεις αυτές επαναφέρουμε τα αιτήματά μας: