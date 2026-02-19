Αναλυτικά οι νέες ταινίες που κυκλοφορούν στους κινηματογράφους, την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου.

Μετά τη Φάλαινα και πριν την επιστροφή της Μούμιας, ο Μπρέινταν Φρέιζερ είναι συγγενής προς ενοικίαση. Όσοι αγαπάτε τη δράση θα περάσετε καλά με τον Λίαμ Νίσον στη Θανάσιμη Απειλή, ενώ οι φαν του τρόμου θα την... ακούσουν με Το Σφύριγμα του Θανάτου.

Επίσης, μετά τον Σαίξπηρ ακολουθούμε έναν άλλο σπουδαίο. ιστορία του Μιγκέλ Θερβάντες, τον συγγραφέα του «Δον Κιχώτη» ξετυλίγεται στον Αιχμάλωτο.

Οικογένεια Προς Ενοικίαση (Rental Family)

H νέα ταινία του Μπρένταν Φρέιζερ. Με φόντο το σύγχρονο Τόκιο, η ταινία αφηγείται την ιστορία ενός Αμερικανού ηθοποιού που αγωνίζεται να βρει έναν σκοπό στη ζωή του, όταν του προτείνεται μια άκρως ασυνήθιστη δουλειά: να εργαστεί για μια ιαπωνική εταιρεία «ενοικιαζόμενων οικογενειών», υποδυόμενος οικογενειακούς ρόλους για αγνώστους.

Καθώς βυθίζεται στον κόσμο των πελατών του, αρχίζει να δημιουργεί γνήσιους δεσμούς μαζί τους που καθιστούν δυσδιάκριτα τα όρια μεταξύ «παράστασης» και πραγματικότητας.

Αντιμετωπίζοντας τις ηθικές απαιτήσεις της δουλειάς του, ανακαλύπτει εκ νέου τον σκοπό, την αίσθηση του ανήκειν και την ομορφιά των ανθρώπινων σχέσεων.

Το Σφύριγμα του Θανάτου (The Whistle)

Μια αταίριαστη ομάδα ανυποψίαστων μαθητών λυκείου ανακαλύπτει ένα αρχαίο καταραμένο αζτεκικό αντικείμενο. Η παρέα με τρόμο αντιλαμβάνεται ότι φυσώντας το και ακούγοντας τον τρομακτικό ήχο που εκπέμπει, καλούν κοντά τους, τους μελλοντικούς τους θανάτους.

Pillion

Η πιο αναπάντεχα τρυφερή ταινία της χρονιάς περιλαμβάνει έναν αδιανόητα σέξι Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ, ερωτικές σκηνές που δεν έχετε ξαναδεί στο σινεμά, BDSM και μηχανές μεγάλου κυβισμού.

Ένα ερωτικό γράμμα προς τους ανθρώπους που νιώθουν πιο άνετα να βρίσκονται στη θέση του συνοδηγού.

Ο Αιχμάλωτος (The Captive)

Ο βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός των Η Θάλασσα Μέσα μου και Οι Άλλοι, Αλεχάντρο Αμενάμπαρ, επιστρέφει με την πραγματική ιστορία ενός από τους κορυφαίους συγγραφείς της παγκόσμιας λογοτεχνίας, του Μιγκέλ ντε Θερβάντες.

Αλγέρι, 1575. Ο 28χρονος Θερβάντες, τραυματισμένος ναύτης του Ισπανικού Ναυτικού, συλλαμβάνεται από Οθωμανούς κουρσάρους και πωλείται ως σκλάβος στον ισχυρό Χασάν, Μπέη του Αλγερίου.

Καθώς περιμένει την πληρωμή λύτρων που ίσως δεν έρθουν ποτέ, ο χρόνος κυλά απειλητικά και η εκτέλεση μοιάζει πιθανή.

Θανάσιμη Απειλή (Cold Storage)

Όταν ένας εξαιρετικά μεταδοτικός, μεταλλασσόμενος μύκητας δραπετεύει από μια σφραγισμένη εγκατάσταση, δύο νεαροί υπάλληλοι, μαζί με έναν πράκτορα βιοτρομοκρατίας, πρέπει να επιβιώσουν από την πιο άγρια ​​νυχτερινή βάρδια που υπήρξε ποτέ για να σώσουν την ανθρωπότητα από την εξαφάνιση, καθώς ο μικροοργανισμός εξαπλώνεται και καταστρέφει τα πάντα στο πέρασμά του.

Με τους: Λίαμ Νίσον, Τζο Κίρι, Τζωρτζίνα Κάμπελ, Βανέσα Ρεντγκρέιβ.

Άρκο (Arco)

Ο Άρκο, ένα αγόρι από το μακρινό μέλλον όπου οι άνθρωποι έχουν πλέον τη δυνατότητα να ταξιδεύουν πίσω στον χρόνο, παγιδεύεται κατά λάθος στο έτος 2075. Εκεί συναντά την Ίρις, ένα μοναχικό κορίτσι με την οποία αναπτύσσει μια βαθιά φιλία.

Μαζί θα προσπαθήσουν να βρουν τρόπο να στείλουν τον Άρκο πίσω στην εποχή του, την ώρα που το περιβάλλον καταρρέει και ο χρόνος λιγοστεύει, καθώς ο πλανήτης πλησιάζει στο τέλος του.

Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Ουγκό Μπιενβενού — σκηνοθέτη, καρτουνίστα και εικονογράφου, γνωστού για το ιδιαίτερο ύφος των κινουμένων σχεδίων και των graphic novels του — αποτελεί ένα οπτικά μαγευτικό animation για μικρούς και μεγάλους.

Από την πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ των Καννών, η ταινία έχει διαγράψει μια εντυπωσιακή πορεία, αποσπώντας σημαντικές διακρίσεις και υποψηφιότητες.

Στον ρόλο της παραγωγού βρίσκεται η βραβευμένη ηθοποιός Νάταλι Πόρτμαν.

Καρό Νίντζα 3 (Checkered Ninja 3)

Ο Άλεξ και ο πιο ατίθασος νίντζα που έχετε δει ποτέ επιστρέφουν για το τρίτο μέρος της πιο διασκεδαστικής τριλογίας.

Ο Άλεξ και ο Καρό Νίντζα ξεκινούν την τελευταία τους αποστολή στο τελευταίο κεφάλαιο της άκρως διασκεδαστικής τριλογίας. Πίσω στο σπίτι, ο Άλεη χάνει το ενδιαφέρον του για τις αποστολές, γεγονός που προκαλεί ένταση με τον Καρό Νίντζα.

Αυτό οδηγεί σε σύγκρουση με τον φίλο της Τζέσικα και τη συμμορία του, ενω ταυτόχρονα ο Άλεξ ζορίζεται με τη ζήλια της πρώην του και νιώθει πίεση από τον πατριό του.

Ενώ το χάος κλιμακώνεται, μια βαθύτερη, κρυφή απειλή βγαίνει στην επιφάνεια

Λευκά Όρη (White Mountains)

Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, τα Λευκά Όρη στην Κρήτη ήταν ένα κρίσιμο σημείο για τον στρατό της Αντίστασης να σαμποτάρει και να αντισταθεί στους Ναζί.

Και ήταν εκεί το 1946, λίγο μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας, που σχηματίστηκε ένας νέος αντάρτικος στρατός από τα υπολείμματα της Αντίστασης. Αλλά αυτή τη φορά ήταν για να πολεμήσει έναν εμφύλιο πόλεμο – μια υπέρτατη στρατιωτική, κοινωνική και ταξική αντιπαράθεση που δεν έχει ξαναϋπάρξει ποτέ πριν.

Ο σκηνοθέτης Αλέξανδρος Παπαθανασίου ταξιδεύει στην Κρήτη για να συναντήσει τον Λευτέρη Ηλιάκη, αντάρτη κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου και πολιτικό κρατούμενο για σχεδόν δύο δεκαετίες.

Αυτό το διορατικό πορτρέτο καλεί τους φαντάσματα του Εμφυλίου Πολέμου – τους αντάρτες ανθρώπους, την επαναστατική πολιτική και τα συγκλονιστικά γεγονότα που έχουν διαμορφώσει την Ελλάδα της σημερινής εποχής.

