Οι ταινίες που είδαμε περισσότερο στους κινηματογράφους το τετραήμερο 12 - 15 Φεβρουαρίου.

Τα τολμηρά Ανεμοδαρμένα Ύψη της Έμεραλντ Φένελ κατέκτησαν την υψηλότερη θέση του ελληνικού box office, γκρεμίζοντας τον Άγιο Παΐσιο από την κορυφή, ο οποίος κατρακύλησε στην τέταρτη θέση της λίστας, ξεπερνώντας ωστόσο το φράγμα των 100.000 εισιτηρίων.

Το Άμνετ, φαίνεται να έχει γραπώσει για τα καλά τη δεύτερη θέση του Top 10, όπου βρίσκεται για ακόμα μια εβδομάδα αν και έχοντας χάσει αισθητά τη δυναμική του, όπως άλλωστε και ο Καποδίστριας που μπορεί να τερματίζει πέμπτος, αλλά είναι πια η καλύτερη -εμπορικά- ταινία του Γιάννη Σμαραγδή, ξεπερνώντας το El Greco (του σκηνοθέτη). Την ίδια θέση κατέχει πλέον και στο ελληνικό box office όλων των εποχών, πίσω από το Υπάρχω, σπρώχνοντας παράλληλα το El Greco στην έκτη θέση.

Σε άλλα νέα, Ο Μυστικός Πράκτορας, για πολλούς μία από τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς, τερμάτισε στην έβδομη θέση προσελκύοντας πάνω από 5.000 σινεφίλ.

Λίγο η Τσικνοπέμπτη, λίγο οι αποκριάτικες εκδηλώσεις και τα πάρτι, το τετραήμερο 12 - 15 Φεβρουαρίου έκοψε συνολικά 127.336 εισιτήρια (από τα 130.108).

