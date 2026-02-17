Το Dnews.gr παραθέτει ένα χρηστικό οδηγό με ερωτήσεις και απαντήσεις.

Σε 48 ώρες ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αιτηθούν την ένταξή τους στη ρύθμιση για τη μετατροπή δανείων σε ελβετικό φράγκο σε ευρώ, σε μια συγκυρία κατά την οποία η νέα ενίσχυση του ελβετικού νομίσματος επιβαρύνει περαιτέρω τη θέση χιλιάδων δανειοληπτών.

Το Dnews.gr παραθέτει ένα χρηστικό οδηγό με ερωτήσεις και απαντήσεις που ενδιαφέρουν άμεσα τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο:

1. Πότε ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη ρύθμιση των δανείων σε ελβετικό φράγκο;

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα ανοίγει σε 48 ώρες και συγκεκριμένα την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου. Θα παραμείνει ανοιχτή για χρονικό διάστημα έξι μηνών, δίνοντας επαρκή χρόνο στους δανειολήπτες να εξετάσουν τα δεδομένα και να υποβάλουν αίτηση, εφόσον το επιθυμούν.

2. Ποιοι δανειολήπτες μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέσω της πλατφόρμας;

Αίτηση μέσω της πλατφόρμας υποβάλλουν οι δανειολήπτες που εντάσσονται στις τρεις εισοδηματικές και περιουσιακές κατηγορίες για τις οποίες προβλέπεται κλιμακωτή μείωση της συναλλαγματικής ισοτιμίας από 20% έως 50%.

3. Ποιοι δεν χρειάζεται να μπουν στην πλατφόρμα;

Οι δανειολήπτες που υπάγονται στην τέταρτη κατηγορία, για την οποία προβλέπεται οριζόντιο «κούρεμα» 15% ανεξαρτήτως εισοδήματος και περιουσίας, δεν απαιτείται να κάνουν αίτηση στην πλατφόρμα. Εφόσον επιθυμούν τη μετατροπή του δανείου τους σε ευρώ, απευθύνονται απευθείας στον πιστωτή ή στον διαχειριστή του δανείου τους.

4. Τι αλλάζει με τη νέα ανατίμηση του ελβετικού φράγκου;

Η ενίσχυση του ελβετικού φράγκου αυξάνει την αποτίμηση των οφειλών σε ευρώ και περιορίζει το όφελος του «κουρέματος». Με ισοτιμία 1 ευρώ προς 0,91 ελβετικό φράγκο, το βάρος εξυπηρέτησης των δανείων γίνεται υψηλότερο σε σχέση με τον Δεκέμβριο, όταν η ισοτιμία ήταν στο 0,94.

5. Πώς επηρεάζεται ένα δάνειο 100.000 ελβετικών φράγκων;

Σήμερα, οφειλή 100.000 ελβετικών φράγκων αποτιμάται σε περίπου 109.900 ευρώ, έναντι περίπου 106.400 ευρώ πριν από δύο μήνες. Αν το δάνειο είχε συναφθεί σε περίοδο ισοτιμίας 1 ευρώ προς 1,6 ελβετικά φράγκα, η σωρευμένη συναλλαγματική ζημία φθάνει ενδεικτικά τα 47.400 ευρώ.

6. Πώς εφαρμόζεται το «κούρεμα» της ρύθμισης;

Το «κούρεμα» εφαρμόζεται επί της σωρευμένης συναλλαγματικής ζημίας. Για παράδειγμα, στην πρώτη κατηγορία, όπου προβλέπεται επιστροφή του 50% της ζημίας, η μείωση ανέρχεται σε περίπου 23.700 ευρώ, περιορίζοντας την οφειλή από τα 109.900 ευρώ κοντά στα 86.000 ευρώ.

7. Από τι εξαρτάται τελικά αν συμφέρει η ένταξη στη ρύθμιση;

Η απόφαση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την πορεία της ισοτιμίας ευρώ – ελβετικού φράγκου. Όσο το ελβετικό φράγκο ενισχύεται, τόσο αυξάνεται η συναλλαγματική ζημία και μεταβάλλεται η βάση υπολογισμού του «κουρέματος», γεγονός που καθιστά τη ρύθμιση πιο ελκυστική για όσους επιδιώκουν να περιορίσουν τον μελλοντικό συναλλαγματικό κίνδυνο.