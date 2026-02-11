Πρόκειται για μια παρέμβαση που αφορά χιλιάδες νοικοκυριά.

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η κυβερνητική ρύθμιση για τα στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο, καθώς στις 19 Φεβρουαρίου αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η σχετική πλατφόρμα για τη λήψη πιστοποιητικού από τους δανειολήπτες. Πρόκειται για μια παρέμβαση που αφορά χιλιάδες νοικοκυριά, τα οποία εξακολουθούν να επιβαρύνονται από τις έντονες διακυμάνσεις της ισοτιμίας ευρώ – ελβετικού φράγκου τα προηγούμενα χρόνια.

Παρότι η ρύθμιση προβλέπει «κούρεμα» της οφειλής και σταθερό χαμηλό επιτόκιο, η αποτελεσματικότητά της παραμένει υπό αμφισβήτηση, καθώς σημαντικό μέρος των δανείων είτε έχει ήδη αποπληρωθεί είτε βρίσκεται εκτός τραπεζικών ισολογισμών. Την ίδια ώρα, πολλοί δανειολήπτες έχουν επιλέξει τη δικαστική οδό ή άλλες διαθέσιμες διαδικασίες ρύθμισης.

Το Dnews.gr μέσα από ερωτήσεις απαντήσεις επιχειρεί να αποσαφηνίσει ποιους αφορά η ρύθμιση, τι προβλέπει και ποιοι είναι τελικά οι δυνητικοί ωφελούμενοι.

1. Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο;

Η πλατφόρμα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στις 19 Φεβρουαρίου. Μέσω αυτής, οι οφειλέτες δανείων σε ελβετικό φράγκο θα μπορούν να λάβουν το απαραίτητο πιστοποιητικό για την ένταξή τους στη ρύθμιση.

2. Ποιους αφορά η νέα ρύθμιση;

Η ρύθμιση αφορά δανειολήπτες που έλαβαν στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο την περίοδο 2006-2009 και εξακολουθούν να έχουν οφειλές, είτε προς τις τράπεζες είτε προς εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (servicers).

3. Πόσα δάνεια παραμένουν σήμερα «ανοιχτά»;

Από τα περίπου 57.000 δάνεια που χορηγήθηκαν σε ελβετικό φράγκο, περίπου 19.000 έχουν αποπληρωθεί. Σήμερα παραμένουν περίπου 38.000 ενεργά δάνεια, εκ των οποίων 20.625 βρίσκονται στις τράπεζες και 17.442 στους servicers.

4. Ποια δάνεια είναι πιο πιθανό να ενταχθούν στη ρύθμιση;

Πιθανότεροι χρήστες της ρύθμισης θεωρούνται οι περίπου 21.000 δανειολήπτες που εξακολουθούν να εξυπηρετούν κανονικά τα δάνειά τους προς τις τράπεζες. Τα δάνεια που έχουν μεταβιβαστεί στους servicers είναι στην πλειονότητά τους μη εξυπηρετούμενα και οι οφειλέτες τους μπορούν ήδη να προσφύγουν στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

5. Τι προβλέπει η ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο;

Η ρύθμιση προβλέπει κούρεμα οφειλής από 15% έως 50%, ανάλογα με το εισόδημα και την περιουσιακή κατάσταση του δανειολήπτη, καθώς και σταθερό χαμηλό επιτόκιο, που κυμαίνεται από 2,3% έως 2,9%.

6. Γιατί εκτιμάται ότι ο αντίκτυπος θα είναι περιορισμένος;

Ο αντίκτυπος αναμένεται περιορισμένος, καθώς μεγάλο μέρος των δανείων είτε έχει ήδη αποπληρωθεί είτε είναι «κόκκινο» και καλύπτεται από άλλες διαδικασίες ρύθμισης. Επιπλέον, αρκετοί δανειολήπτες έχουν επιλέξει τη δικαστική οδό, γεγονός που μειώνει τη δυνητική συμμετοχή.

7. Πόσο περισσότερο επιβαρύνθηκαν οι δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο;

Σύμφωνα με οικονομοτεχνικές μελέτες, οι δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο έχουν επιβαρυνθεί σημαντικά σε σύγκριση με αντίστοιχα δάνεια σε ευρώ. Για στεγαστικό δάνειο 100.000 ευρώ και διάρκεια 20 ετών, η επιβάρυνση υπολογίζεται περίπου 33.000 ευρώ υψηλότερη, ενώ για δάνεια 200.000 ευρώ η διαφορά φτάνει τις 66.000 ευρώ.