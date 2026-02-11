Ορθολογικές και εφαρμόσιμες χαρακτηρίζει τις νέες ρυθμίσεις καθαρισμού οικοπέδων σε ανακοίνωσή της η ΠΟΜΙΔΑ.

Αναλυτική ανακοίνωση για το κατατεθέν στην Βουλή για ψήφιση σχέδιο νόμου «Ενεργή Μάχη» από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, εξέδωσε σήμερα η ΠΟΜΙΔΑ.

Ειδικότερα στην ανακοίνωση αναφέρονται τα ακόλουθα:

Με το κατατεθέν στη Βουλή για ψήφιση σχέδιο νόμου «Ενεργή Μάχη» από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ουσιωδώς βελτιωμένο στα άρθρα 43 και 41 κατόπιν της δημόσιας διαβούλευσης στην οποία συμμετείχε και η ΠΟΜΙΔΑ, διαμορφώνεται ένα νέο σύνολο ορθολογικών και εφαρμόσιμων ρυθμίσεων για τον ετήσιο καθαρισμό των οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων και για τη δήλωση του καθαρισμού τους από τους υπόχρεους ιδιοκτήτες και χρήστες τους.

Ειδικότερα, το κατατεθέν νομοσχέδιο διαφοροποιείται θετικά στα εξής βασικά σημεία σε σχέση με αυτό της δημόσιας διαβούλευσης, με βάση τις εξής δύο προτάσεις της ΠΟΜΙΔΑ:

1. Περαιτέρω επιμήκυνση της προθεσμίας καθαρισμού και ταύτισή της με την προθεσμία της δήλωσης του καθαρισμού, στις 15 Ιουνίου εκάστους έτους.

2. Θέσπιση και ανώτατου ορίου προστίμου 2.000 ευρώ (10πλάσιου του ελαχίστου των 200 ευρώ) για τη μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του καθαρισμού.

Κατόπιν αυτών και με τις αλλαγές που είχαν ήδη ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, στο οποίο είχαν ήδη συμπεριληφθεί αρκετές από τις προτάσεις της ΠΟΜΙΔΑ, οι βασικές, θετικές κυρίως, αλλαγές που επέρχονται σε σχέση με το ισχύον καθεστώς και με την επιφύλαξη της ψήφισής τους, συνοψίζονται ως εξής:

1.Επιμήκυνση και ταύτιση της προθεσμίας καθαρισμού και της δήλωσής του

Τι ισχύει: 1 Απριλίου - 30 Απριλίου με δυνατότητα παράτασης (30 ημέρες)

Τι θα ισχύει: 1 Απριλίου - 15 Ιουνίου με δυνατότητα παράτασης (76 ημέρες)

2.Θέσπιση ανωτάτου ορίου προστίμου μη εκπλήρωσης υποχρέωσης καθαρισμού

Τι ισχύει: 0,50 ευρώ/τ.μ. με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ και χωρίς ανώτατο όριο

Τι θα ισχύει: 1,00 ευρώ/τ.μ. με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ και ανώτατο τα 2.000 ευρώ

Υπενθυμίζεται ότι σε αυτή την περίπτωση ο ιδιοκτήτης, εκτός από το διπλασιασμένο βασικό πρόστιμο ανά τ.μ., επιβαρύνεται και με τη δαπάνη του αυτεπάγγελτου καθαρισμού του οικοπέδου από τον οικείο δήμο.

3.Εκλογίκευση του προστίμου μη υποβολής δήλωσης καθαρισμού

Τι ισχύει: 1.000 ευρώ σε κάθε περίπτωση

Τι θα ισχύει: 500 ευρώ αν δεν έχει πραγματοποιηθεί ο καθαρισμός και 100 ευρώ αν έχει πραγματοποιηθεί ο καθαρισμός

4.Εκλογίκευση των ποινικών συνεπειών υποβολής ψευδούς δήλωσης καθαρισμού

Τι ισχύει: Ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δυο (2) ετών και Χρηματική ποινή από 12.600 ευρώ έως 54.000 ευρώ.

Τι θα ισχύει: Ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών και Χρηματική ποινή 5.000 ευρώ.

5. Δυνατότητα υποβολής δήλωσης καθαρισμού στην Πυροσβεστική Υπηρεσία

Για τους υπόχρεους που αδυνατούν να υποβάλλουν τη δήλωση καθαρισμού ηλεκτρονικά προβλέπεται εναλλακτικά η υποβολή της δήλωσης στην οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Οι παραπάνω σημαντικές βελτιώσεις ήταν αποτέλεσμα της διάθεσης της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και ειδικότερα του Υπουργού κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη για έμπρακτη συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς, όπως η ΠΟΜΙΔΑ που εκφράζει τις απόψεις των υπόχρεων ιδιοκτητών της χώρας.

Εντούτοις, παραμένουν προς επίλυση τα εξής σημαντικά ζητήματα:

1. Η αποκομιδή των υπολειμμάτων του καθαρισμού, η οποία ενώ μπορεί να ρυθμίζεται με την ΚΥΑ της παρ. 9 του του αρ. 43 του νομοσχεδίου, εντούτοις συνεχίζει να μη συγκαταλέγεται ρητά στις αρμοδιότητες των δήμων στο άρθρο 44 του νομοσχεδίου.

2. Η απλοποίηση και ο εξορθολογισμός τoυ περιεχομένου της έννοιας του καθαρισμού, όπως αυτός εξειδικεύεται στο άρθρο 2 της Πυροσβεστικής Διάταξης 20/2024.

Ενόψει της ερχόμενης αντιπυρικής περιόδου (1 Μαΐου - 31 Οκτωβρίου) η ΠΟΜΙΔΑ προσκαλεί και πάλι, όλους τους υπόχρεους, ιδιοκτήτες και χρήστες των κάθε είδους οικοπέδων και ακαλύπτων χώρων, να συμμορφωθούν εγκαίρως με την αυτονόητη αυτή προληπτική υποχρέωσή τους, για την προστασία της ζωής και της περιουσίας τους και του κοινωνικού συνόλου εν γένει, από τον κίνδυνο πρόκλησης και εξάπλωσης πυρκαγιάς.