Το βιβλίο περιλαμβάνει ερευνητικές εργασίες και σύντομα δοκίμια που αναδεικνύουν διαφορετικές διαστάσεις του συμβάντος αυτού.

Το Eteron - Ινστιτούτο για την Έρευνα και την Κοινωνική Αλλαγή σε συνεργασία με τις εκδόσεις Τόπος εκδίδουν το βιβλίο «Στις Ράγες του Τραύματος - Τέμπη: Μνήμη, Αγώνας, Δικαιοσύνη».

Πρόκειται για ένα συλλογικό εγχείρημα που τοποθετεί στο κέντρο του τα ανοιχτά ερωτήματα που πυροδότησε το συμβάν «Τέμπη», μια αστάθμητη και βαρυσήμαντη μεταβλητή στο κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον.

Το βιβλίο περιλαμβάνει ερευνητικές εργασίες και σύντομα δοκίμια που αναδεικνύουν διαφορετικές διαστάσεις του συμβάντος αυτού, με ιδιαίτερη έμφαση στο συλλογικό τραύμα που προκλήθηκε, τις κοινωνικές κινητοποιήσεις και τα χαρακτηριστικά τους και την κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς.

Η έκδοση συμπίπτει με την επέτειο των τριών χρόνων από το εγκληματικό δυστύχημα με το ζήτημα να παραμένει ενεργό, επηρεάζοντας ακόμα την επικαιρότητα και τις κοινωνικοπολιτικές τάσεις, γεγονός που καταδεικνύει το ειδικό βάρος που έχει σε επίπεδο συλλογικής συνείδησης.

Επίσης, σε λίγο καιρό είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει η δίκη για τα Τέμπη που αποτελεί έναν σημαντικό, αλλά όχι τον μοναδικό, κόμβο για το πάνδημο αίτημα της δικαίωσης. Το βιβλίο αφουγκράζεται τον κοινωνικό παλμό για τα Τέμπη και συνομιλεί μαζί του μ’ έναν τρόπο στοχαστικό, με αφετηρία την αναγνώριση του τραύματος που προκάλεσε ως γεγονός στην κοινωνική πλειοψηφία και την καταλυτική του επίδραση στο πολιτικό τοπίο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.instagram.com/reel/DUWDsnPk-P2/?utm_source=ig_web_copy_link}

Από τις 16 Φεβρουαρίου το βιβλίο θα είναι διαθέσιμο σε όλα τα βιβλιοπωλεία και μέρος των εσόδων θα διατεθεί σε κοινωφελή σκοπό που θα ανακοινωθεί σύντομα.

Επιμέλεια - Εισαγωγή: Αντώνης Γαλανόπουλος - Μαρία Λούκα

Πρόλογος: Χρήστος Παπαγιάννης

Επίμετρο: Θοδωρής Ελευθεριάδης

Κείμενα: Χρήστος Αβραμίδης, Βαγγέλης Γκαγκέλης, Αντώνης Δημάκης, Μυρτώ Δρούμπαλη, Δημήτρης Ελαφρόπουλος, Κάρολος Ιωσήφ Καβουλάκος, Κωνσταντίνος Κωστόπουλος, Αλέξανδρος Λιτσαρδάκης, Ιωάννα Μοσχολίδου, Ιλιρίντα Μουσαράι, Δημήτρης Μπάρκας, Στρατής Μπουρνάζος, Μελίνα Νιράκη, Ιωάννης Ντότσικας, Λευτέρης Παπαγιαννάκης, Νάνσυ Παπαθανασίου, Δημήτρης Παπανικολάου, Δημήτρης Παπανικολόπουλος, Λαμπρινή Παπαφώτη, Γεώργιος Σαμαράς, Νίκος Σμυρναίος, Τέλης Τύμπας, Αντώνης Φάρας, Ξένια Χρυσοχόου.

Η πρώτη παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου, στην ΕΣΗΕΑ (Αίθ. «Γεώργιος Καράντζας», 1ος όροφος), στις 18:30.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν:

Νίκος Δεμερτζής, Καθηγητής Πολιτικής Κοινωνιολογίας και Επικοινωνίας, ΕΚΠΑ

Θοδωρής Ελευθεριάδης, Ηθοποιός, Γιος της Μαρίας Εγούτ, θύματος του δυστυχήματος

Κατερίνα Μάτσα, Ψυχίατρος, Συγγραφέας

Ευρυδίκη Μπερσή, Δημοσιογράφος, Reporters United

Χρήστος Ράμμος, Επίτιμος Αντιπρόεδρος ΣτΕ, πρώην πρόεδρος ΑΔΑΕ

Συντονίζει η Έλενα Παπαδημητρίου, Δημοσιογράφος, Διευθύντρια σύνταξης στο fyi.news