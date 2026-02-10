Δεν προσήλθε στην ψηφοφορία η Μαρία Καρυστιανού.

Ολοκληρώθηκαν χθες το βράδυ οι αρχαιρεσίες στον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, σηματοδοτώντας μια νέα, αλλά ταυτόχρονα σταθερή, σελίδα στη λειτουργία του. Νέος πρόεδρος εξελέγη ο Παύλος Ασλανίδης, ο οποίος έως σήμερα ασκούσε καθήκοντα προσωρινού προέδρου, επιβεβαιώνοντας τη συνέχεια στη διοίκηση του Συλλόγου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητο, με μοναδική διαφοροποίηση την αποχώρηση της Μαρίας Καρυστιανού, η οποία είχε ήδη υποβάλει την παραίτησή της. Σύμφωνα με πληροφορίες από τον Σύλλογο, η ίδια δεν έθεσε υποψηφιότητα και δεν συμμετείχε στη διαδικασία της ψηφοφορίας, επιμένοντας στην απόφασή της να αποσυρθεί από το ΔΣ.

Η έκβαση των εκλογών αποτυπώνει τη βούληση των μελών για θεσμική συνέχεια και σταθερότητα, σε μια περίοδο όπου το έργο του Συλλόγου παραμένει κρίσιμο. Οι εσωτερικές διαδικασίες, όπως τονίζεται, ολοκληρώθηκαν ομαλά, χωρίς εντάσεις ή αιφνιδιασμούς.

Σε αυτό το πλαίσιο, κανονικά προχωρά και η ετήσια εκδήλωση μνήμης για τα θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί, όπως κάθε χρόνο, στο Σύνταγμα, με σκοπό να τιμηθεί η μνήμη των θυμάτων και να επαναδιατυπωθεί το διαρκές αίτημα για αλήθεια, δικαιοσύνη και λογοδοσία.

Από την πλευρά του Συλλόγου υπογραμμίζεται ότι, παρά τις αλλαγές στην ηγεσία, ο αγώνας των οικογενειών συνεχίζεται απρόσκοπτα, με ενότητα και προσήλωση στους στόχους της δικαίωσης και της ανάδειξης της αλήθειας.