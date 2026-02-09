Με τη δημοσίευση περισσότερων από τρία εκατομμύρια σελίδων, εικόνων και βίντεο που σχετίζονται με τον Τζέφρι Επστάιν στα τέλη Ιανουαρίου, νέα κομμάτια του παζλ μπαίνουν στη θέση τους.

Επίσημα ο Τζέφρι Επστάιν αυτοκτόνησε σε φυλακή της Νέας Υόρκης τον Αύγουστο του 2019, μετά από κράτηση μόλις ενός μήνα και πριν προλάβει να δικαστεί για δεύτερη φορά.

Ο 66χρονος Αμερικανός αντιμετώπιζε σοβαρές κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση και εξώθηση στην πορνεία δεκάδων ανήλικων κοριτσιών - που κατέληξαν σε πολλές περιπτώσεις σε συνευρέσεις με πολιτικούς, μέλη βασιλικών οικογενειών, επιχειρηματιών και ακαδημαϊκών.

Ο διαβόητος χρηματιστής αποτελεί εδώ και καιρό αντικείμενο δημόσιου ενδιαφέροντος, καθώς φέρεται να είχε ισχυρές διασυνδέσεις - διατηρώντας φιλικές σχέσεις με πρόσωπα όπως οι Ντόναλν Τραμπ, Έλον Μάσκ, Μπιλ Κλίντον, Νόαμ Τσόμσκι, Μπιλ Γκέιτς, Γούντι Άλεν, Ντέιβιντ Κόπερφιλντ, Μάικλ Τζάκσον και Αλ Γκορ.

Τους τελευταίους μήνες, το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έχει αρχίσει να δημοσιεύει πολλά έγγραφα, e-mails και εικόνες από τα λεγόμενα «αρχεία Επστάιν» για πρώτη φορά στο κοινό.

Στην τελευταία δημοσίευση στα τέλη Ιανουαρίου, πάνω από τρία εκατομμύρια έγγραφα αποκαλύφθηκαν, μεταξύ των οποίων φωτογραφίες του έκπτωτου (πλέον) πρίγκηπα πάνω από μια γυναίκα στο πάτωμα και εκατοντάδες αναφορές στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ορισμένες από τις νέες πληροφορίες που αποκαλύφθηκαν ήταν απρόσμενες, όπως ότι ο Επστάιν είχε αποκλειστεί από το Xbox Live για ανάρμοστη συμπεριφορά, ενώ άλλες υπέδειξαν σχέσεις με ακόμη περισσότερα ισχυρά πολιτικά πρόσωπα, όπως ο Πίτερ Μάντελσον - πρώην πρέσβης της Βρετανίας στις ΗΠΑ, που παραιτήθηκε πρόσφατα από τη Βουλή των Λόρδων.

Ωστόσο, ένα έγγραφο συγκεντρώνει έντονο ενδιαφέρον τα τελευταία 24ωρα.

Πρόκειται για έγγραφο από το γραφείο του Ομοσπονδιακού Εισαγγελέα του Μανχάταν που επιβεβαιώνει τον θάνατο του Επστάιν πριν αυτός συμβεί - και συγκεκριμένα στις 9 Αυγούστου 2019 - ενώ ο παιδόφιλος βρέθηκε κρεμασμένος στο κελί του στις 6:30 π.μ. στις 10 Αυγούστου.

Κανείς δεν έλεγξε τον κρατούμενο μεταξύ 22:40 στις 9 Αυγούστου και περίπου 6:40 π.μ. στις 10 Αυγούστου, σύμφωνα με την έρευνα του FBI, η οποία επίσης δεν αποκαλύπτει την ακριβή ώρα θανάτου του.

Το έγγραφο που συνιστά δήλωση Ομοσπονδιακού Εισαγγελέα με ημερομηνία 9 Αυγούστου εμφανίζει «λεπτές διαφορές» σε σχέση με την αναφορά της 10ης Αυγούστου. Κανένα από τα δύο έγγραφα δεν περιέχει πληροφορίες περί «φαινομενικής αυτοκτονίας», σε αντίθεση με τις επίσημες δηλώσεις στα ΜΜΕ εκείνη την εποχή.

Σημειώνεται πως η επίσημη εκδοχή λέει ότι ο σωφρονιστικός υπάλληλος Michael Thomas τον βρήκε κρεμασμένο το πρωί του Σαββάτου 10 Αυγούστου, ενώ παρέδιδαν πρωινό μαζί με την συνάδελφό του Tova Noel.

Μετά την ανακάλυψη, το ιατρικό προσωπικό προσπάθησε να τον επαναφέρει, με εικόνες του σώματος του Επστάιν με ηλεκτρόδια απινιδωτή να περιλαμβάνονται στα αρχεία. Ο ιατροδικαστής της Νέας Υόρκης χαρακτήρισε τον θάνατο ως «αυτοκτονία από απαγχονισμό».

Ένα «χαμένο λεπτό» από τις κάμερες CCTV της φυλακής την περίοδο εκείνη προκάλεσε αντιπαράθεση το 2019, αν και δημοσιεύτηκε στην συνέχει ως μέρος των «αρχείων Επστάιν».

Πρόσφατο δημοσίευμα του CBS News σημείωνε πως οι ερευνητές εντόπισαν μια πορτοκαλί φιγούρα να κινείται προς το διάζωμα όπου βρισκόταν το κελί του Έπστιν περίπου στις 10:39 μ.μ. στις 9 Αυγούστου. Ένα αρχείο περιγράφει τη φιγούρα ως «πιθανώς κρατούμενο», ενώ έρευνα τουυπουργείου Δικαιοσύνης την ταυτοποιεί ως σωφρονιστικό υπάλληλο που μετέφερε πορτοκαλί λινά.

Ανεξάρτητοι αναλυτές δήλωσαν στο CBS ότι η κίνηση έμοιαζε περισσότερο με κρατούμενο, ενώ προσωπικό της φυλακής ανέφερε πως η συνοδεία κρατουμένου εκείνη την ώρα θα ήταν ασυνήθιστη.

{https://www.youtube.com/watch?v=RPuAFoSgSao}

Το email του αδερφού του Επστάιν που «δίνει» τον Τραμπ

Όπως σημειώνεται και παραπάνω, το όνομα του αμερικανού προέδρου αναφέρεται εκατοντάδες φορές στα πρόσφατα δημοσιευμένα έγγραφα. Ο Τραμπ είχε φιλία με τον Έπστιν, αλλά δηλώνει ότι αυτή διαλύθηκε πριν πολλά χρόνια, ενώ αρνείται οποιαδήποτε γνώση για τα σεξουαλικά του εγκλήματα.

Μεταξύ των νέων εγγράφων υπάρχει μια λίστα που συνέταξε πέρυσι το FBI με κατηγορίες κατά του Τραμπ από κλήσεις προς εθνική γραμμή καταγγελιών, που ωστόσο βασίζονται σε ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες που έλαβε η υπηρεσία χωρίς υποστηρικτικά στοιχεία. Η λίστα περιλαμβάνει πολυάριθμες κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης κατά του Τραμπ, του Επστάιν και άλλων υψηλά ιστάμενων προσώπων.

Ο Τραμπ έχει αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση Επστάιν, αλλά ο αδερφός του χρηματιστή πιστεύει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ είναι υπεύθυνος για τον θάνατό του.

Στις 22 Φεβρουαρίου 2023, όπως επιβεβαιώθηκε από τον ίδιο στο The Independent, ο άνδρας υπέβαλε ηλεκτρονικό μήνυμα στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων του FBI, ισχυριζόμενος ότι ο Επστάιν δολοφονήθηκε στο κελί του στη φυλακή.

Ο Mark είχε συμπεριλάβει τότε τα προσωπικά του στοιχεία επικοινωνίας και τη διεύθυνση IP προσθέτοντας: «μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου».

Η δήλωση έλεγε: «Ο Τζέφρι Επστάιν δολοφονήθηκε στο κελί του.

«Έχω λόγους να πιστεύω ότι τον σκότωσαν επειδή επρόκειτο να κατονομάσει πρόσωπα. Πιστεύω ότι ο πρόεδρος Τραμπ ενέκρινε τη δολοφονία του.»

Ο Μαρκ εξήγησε ότι η σύνδεση του Τραμπ με τον Επστάιν ήταν «προφανής» και πρόσθεσε ότι δεν επικοινώνησαν μαζί του για περαιτέρω έλεγχο του ισχυρισμού.

Σε απάντηση, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου παρέπεμψε το LADbible Group σε δελτίου τύπου του υπουργείου Δικαιοσύνης, που έκανε λόγο για «αναληθείς και εντυπωσιοθηρικούς ισχυρισμούς κατά του Προέδρου Τραμπ που υποβλήθηκαν στο FBI λίγο πριν τις εκλογές του 2020. Για να είμαστε σαφείς, οι ισχυρισμοί είναι αβάσιμοι και ψευδείς, και αν είχαν έστω και μια υπόνοια αξιοπιστίας, σίγουρα θα είχαν ήδη χρησιμοποιηθεί εναντίον του προέδρου Τραμπ».

Τον προηγούμενο μήνα, ο Μαρκ είπε στο NewsNation ότι «ο Τζέφρι δολοφονήθηκε», ισχυριζόμενος ότι «περισσότερα στοιχεία από τη νεκροψία» θα δημοσιευθούν αυτόν τον μήνα για να το αποδείξουν.

«Υπάρχουν μόνο τρεις τρόποι για να πεθάνει κανείς στη φυλακή», συνέχισε. «Αυτοκτονία, φυσικά αίτια ή δολοφονία. Και ο Τζεφ δολοφονήθηκε. Θέλω να ξέρω ποιος τον σκότωσε και για λογαριασμό ποιου.»

Προηγουμένως είχε ισχυριστεί ότι ο Επστάιν είχε «βρόμικα στοιχεία» για τον Τραμπ, παρόλο που ο αδελφός του δεν αποκάλυψε ποτέ λεπτομέρειες.