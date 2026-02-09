Η συναλλαγή προβλέπει την έκδοση 9.203.824 νέων μετοχών, με τιμή διάθεσης 5,10 ευρώ ανά μετοχή.

Σε μία στρατηγική διπλή κίνηση με σημαντικό αποτύπωμα στην αγορά πληροφορικής προχωρά η εισηγμένη Real Consulting, ανακοινώνοντας αφενός την εξαγορά του 100% της OTS και αφετέρου την είσοδο ισχυρών επενδυτών στο μετοχικό της κεφάλαιο μέσω πώλησης ποσοστού 32,56% από τη βασική μέτοχο One Dealer Holdings.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, η Real Consulting υπέγραψε δεσμευτική συμφωνία για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Open Technology Services (OTS), με τους μετόχους της τελευταίας να αποκτούν μετοχές της Real Consulting μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορά σε είδος και παραίτηση των παλαιών μετόχων από το δικαίωμα προτίμησης.

Η συναλλαγή προβλέπει την έκδοση 9.203.824 νέων μετοχών, με τιμή διάθεσης 5,10 ευρώ ανά μετοχή, βάσει αποτίμησης που διενήργησε η BDO Ορκωτοί Ελεγκτές.

Παράλληλα, η One Dealer Holdings, που ελέγχεται έμμεσα από τον Νίκο Βαρδινογιάννη, συμφώνησε στην πώληση 7 εκατ. μετοχών της Real Consulting, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 32,56% του μετοχικού κεφαλαίου, στην τιμή των 4,70 ευρώ ανά μετοχή. Μέσω της συναλλαγής αυτής, στο μετοχολόγιο της εταιρείας εισέρχονται ισχυροί επιχειρηματικοί όμιλοι, μεταξύ των οποίων οι Intracom του Σωκράτη Κόκκαλη, Motor Oil, Blue Oak του Δημήτρη Θεοδωρίδη και Red Arrow Holdings του Μιλτιάδη Μαρινάκη, διευρύνοντας και ενισχύοντας τη μετοχική βάση της εισηγμένης.

Η διοίκηση επισημαίνει ότι οι διοικητικές ομάδες παραμένουν αμετάβλητες, με τη Real Consulting να συνεχίζει υπό τη Διονυσία Άννα Καρατζά και τον Διονύσιο Αθανασάκο, ενώ η OTS θα εξακολουθήσει να λειτουργεί ως αυτόνομη επιχειρηματική οντότητα υπό τον Σπύρο Παμπουκίδη, διατηρώντας τη διοικητική της ομάδα, την εμπορική της ταυτότητα και τις υφιστάμενες συνεργασίες της.

Το νέο σχήμα που διαμορφώνεται απασχολεί συνολικά περίπου 550 εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης και φιλοδοξεί να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα λύσεων λογισμικού και υπηρεσιών πληροφορικής τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Σε ενοποιημένη βάση, ο κύκλος εργασιών του ομίλου εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα 67 εκατ. ευρώ, με EBITDA άνω των 14 εκατ. ευρώ, ενώ για το 2026 η διοίκηση προβλέπει περαιτέρω ενίσχυση των οικονομικών μεγεθών άνω του 25%, ως αποτέλεσμα οργανικής ανάπτυξης, διασταυρούμενων πωλήσεων και αξιοποίησης συνεργειών.

Η OTS, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και παρουσία στην Αθήνα και τα Τρίκαλα, δραστηριοποιείται από το 1993 στην ανάπτυξη λογισμικού, με ισχυρή παρουσία σε έργα του δημόσιου τομέα και περισσότερες από 700 εγκαταστάσεις συστημάτων. Απασχολεί 240 εργαζόμενους και έχει αναπτύξει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο εφαρμογών για οικονομική διαχείριση, μισθοδοσία, έξυπνες πόλεις και ανάλυση δεδομένων, ενώ συμμετέχει ενεργά σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα ψηφιακού μετασχηματισμού.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης της Real Consulting και εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί έως τις 31 Μαρτίου 2026. Η διοίκηση χαρακτηρίζει τη συμφωνία κομβικό βήμα στον μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό της εταιρείας, τονίζοντας ότι δημιουργεί σταθερές βάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση της αξίας για μετόχους, πελάτες και εργαζομένους.