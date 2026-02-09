«Όσο και να προσπαθούν δεν θα τα καταφέρουν», τονίζει η ανακοίνωση.

«Ένα νέο επεισόδιο της γνωστής σειράς, Η ανομία στα πανεπιστήμια, κυκλοφόρησε αυτό το Σαββατοκύριακο (8-9/2/2026), με την πλοκή του να εξελίσσεται στο χώρο του ΑΠΘ» επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η ΤΕ Πανεπιστημίων της ΚΟ Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ.

Σημειώνει πως «όσοι εργαζόμαστε και φοιτούμε στα πανεπιστήμια γνωρίζουμε πολύ καλά ότι όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση με τα πανεπιστήμια, με τους φοιτητές και του Συλλόγους τους. Γνωρίζουμε, επίσης πολύ καλά, πως τέτοια σκηνικά έχουν έναν και μόνο στόχο: να διαμορφωθεί το κατάλληλο έδαφος ώστε να προχωρήσει περαιτέρω η μετατροπή του πανεπιστήμιου σε κερδοφόρα επιχείρηση, να αποκοπεί το πανεπιστήμιο από το λαό και το κίνημα του, και να υλοποιείται ευκολότερα η πολιτική που θέλει το πανεπιστήμιο – επιχείρηση έναν αποστειρωμένο χώρο, ώστε να μπορούν να προχωρούν οι business χωρίς καμία αντίδραση. Ένα πανεπιστήμιο που η διεκδίκηση, η αμφισβήτηση, ο συλλογικός αγώνας δε θα χωράει στους τοίχους του» και τονίζει πως «οι δηλώσεις του υφυπουργού Παιδείας και η ετοιμότητά του να αξιοποιήσει το γεγονός, σε συνδυασμό με την αντίδραση της πρυτανείας, συνομολογούν πως περίμεναν την αφορμή για να ξεδιπλώσουν τα πιο αντιδραστικά τους σχέδια για την περιβόητη ελεγχόμενη είσοδο στα πανεπιστήμια. Οι κυβερνητικές εξαγγελίες συμπληρώνουν το παζλ των διαγραφών, των πειθαρχικών μέτρων, την πρόσφατη έναρξη της συζήτησης για την αναθεώρηση του Συντάγματος και του άρθρου 16!».

«Είναι επικίνδυνοι! Αυτό φάνηκε και από το γεγονός ότι, για άλλη μια φορά, έκαναν χρήση χημικών εντός των κτηρίων του ΑΠΘ, την ώρα που υπήρχε κόσμος μέσα» υπογραμμίζει και κάνει σαφές πως «αν η κυβέρνηση θέλει πραγματικά να κυνηγήσει την ανομία, ας ξεκινήσει με τους συνδικαλιστές - συνομιλητές της στο προεδρείο της ΓΣΕΕ ή από τους αγρότες φίλους της που απολάμβαναν τις επιχορηγήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, να ψάξει καλύτερα στο σύστημα της σαπίλας που υπηρετεί, στις αξίες που καλλιεργεί, τη διαφθορά και τη βαρβαρότητα».

Καταλήγοντας ξεκαθαρίζει πως «αυτά τα σχέδια θα βρουν το φοιτητικό και λαϊκό κίνημα πανέτοιμο απέναντι τους. Μετά τα Τέμπη, τη Βιολάντα, το έγκλημα στη Χίο, και τόσα άλλα, είναι ντροπή να μας κουνάνε το δάχτυλο. Αυτοί που διαφήμιζαν την υγιή επιχείρηση Βιολάντα, που κάγχαζαν για την εφαρμογή του δόγματος «αποτροπής» στο Αιγαίο και για την ασφάλεια στους σιδηροδρόμους, να ξέρουν πως δε θα μπαζώσουν με σιωπή τους εργαζόμενους και το λαό που τους αντιπαλεύει.

Όσο και να προσπαθούν δεν θα τα καταφέρουν. Οι εργαζόμενοι, οι φοιτητές, όλος ο λαός, οργανωμένα μέσα από τους συλλογικούς τους φορείς, θα συνεχίσουν να παλεύουν για ένα σύγχρονο, δημόσιο και δωρεάν πανεπιστήμιο, χωρίς καμία επιχειρηματική δράση, για έρευνα και επιστήμη στην υπηρεσία του λαού και των σύγχρονων αναγκών του».