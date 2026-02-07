Έως τώρα έχουν πραγματοποιηθεί πέντε συλλήψεις.

Επεισόδια σημειώθηκαν, μετά από σφοδρές συγκρούσεις της αστυνομίας με διαδηλωτές, σε μικρή απόσταση από το Ολυμπιακό Χωριό στο Μιλάνο.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, περίπου 5.000 νέοι του ανταγωνιστικού χώρου, μαζί με μέλη των αυτόνομων συνδικάτων βάσης, διαδήλωσαν κατά των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο- Κορτίνα. Η κινητοποίηση οργανώθηκε σε ένδειξη διαμαρτυρίας κατά της αποψίλωσης δασών που καταγράφηκε στην Κορτίνα Ντ ' Αμπέτσο, για να φτιαχτούν οι ολυμπιακές υποδομές, όπως και σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον αποκλεισμό τρανσέξουαλ αθλητών από τους Αγώνες.

Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην πορεία διαδήλωσε ειρηνικά. Λίγο πριν την ολοκλήρωσή της, άτομα με καλυμμένο το πρόσωπο άρχισαν να πετούν κροτίδες και καπνογόνα προς τους αστυνομικούς, οι οποίοι απάντησαν με γκλοπ, χρήση αντλιών νερού και δακρυγόνα.

Η αστυνομία βρισκόταν σε υψηλή επιφυλακή μετά από βίαιες συγκρούσεις κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας στο Τορίνο το περασμένο Σαββατοκύριακο, κατά τις οποίες τραυματίστηκαν πάνω από 100 αστυνομικοί.

«Οι Αγώνες δεν είναι πλέον βιώσιμοι από περιβαλλοντικής ή κοινωνικής άποψης, ο χρόνος τους έχει τελειώσει», δήλωσε στο AFP η 29χρονη διαδηλώτρια Φραντσέσκα Μισάνα.

Οι επικριτές των Χειμερινών Αγώνων παραπονιούνται για τον αντίκτυπο των υποδομών στα εύθραυστα ορεινά περιβάλλοντα, καθώς και για την εκτεταμένη χρήση τεχνητού χιονιού που καταναλώνει ενέργεια και νερό.

Άλλοι λένε ότι η διοργανώτρια πόλη, το Μιλάνο, έχει γίνει μη βιώσιμη για πολλούς, με τους ντόπιους να πιέζονται από το αυξανόμενο κόστος διαβίωσης εν μέσω μιας εισροής πλούσιων νέων κατοίκων που προσελκύονται από ένα φορολογικό σχέδιο. «Αυτοί οι Αγώνες προωθήθηκαν ως βιώσιμοι και ουδέτεροι ως προς το κόστος», παραπονέθηκε ο Αλμπέρτο ​​ντι Μόντε, ένας από τους διοργανωτές της πορείας, η οποία διοργανώθηκε από συνδικάτα, ομάδες για τα δικαιώματα στέγασης και ακτιβιστές.

«Ας πάρουμε πίσω την πόλη, ας απελευθερώσουμε τα βουνά!» έγραφε ένα πανό διαδηλωτή, ενώ ένας άλλος με μια εικόνα μιας σταγόνας νερού έγραφε: «Οι Ολυμπιακοί Αγώνες με στεγνώνουν». «Ελεύθερο βουνό, λιγότερο ICE, περισσότερος παγετώνας», έγραφε ένα άλλο πανό.

