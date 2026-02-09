Οι σκέψεις του 83χρονου Χάρισον Φορντ για το μέλλον και τη... συνταξιοδότηση.

Ο Χάρισον Φορντ σκέφτεται το μέλλον και την αποχώρησή του από την υποκριτική, λέγοντας ότι ο ρόλος του στην σειρά Shrinking τον επηρέασε τόσο πολύ που θα ήταν ευτυχής αν αυτή ήταν η τελευταία του εμφάνιση στην οθόνη.

Στην τηλεοπτική σειρά της Apple TV, που δημιουργήθηκε από τον Μπιλ Λόρενς και τον Μπρετ Γκόλντσταϊν του Ted Lasso, ο Φορντ υποδύεται έναν γνωστικό-συμπεριφορικό θεραπευτή που πάσχει από τη νόσο του Πάρκινσον. Η σειρά επέστρεψε πρόσφατα πλατφόρμα για την τρίτη σεζόν της, με επεισόδια που θα προβάλλονται κάθε εβδομάδα μέχρι τις 8 Απριλίου.

{https://youtu.be/vGWSq5mra-w?si=4P6ZxSTi3i_x1Txv}

Σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα, ζητήθηκε από τους ηθοποιούς να απαντήσουν στις ερωτήσεις που έθεσαν στον εαυτό τους για τη συμμετοχή τους στη σειρά, και ο Φορντ ήταν ο πρώτος που απάντησε.

«Πού πηγαίνουμε μετά από εδώ; Το είδος της δουλειάς που μπορούμε να κάνουμε είναι αξιοσημείωτο, δεδομένων των εργαλείων που έχουμε στη διάθεσή μας και της ιδέας που κρύβεται πίσω από αυτή τη σειρά», είπε. «Αυτή ήταν μια διαφορετική δουλειά για μένα, και το κάνω αυτό εδώ και πολύ καιρό. Είναι κάτι πολύ ξεχωριστό, με εμπνέει και με κάνει να νιώθω ότι αυτό που κάνουμε έχει αξία και σημασία. Αυτό είναι που αναζητώ στη ζωή μου και είμαι ευτυχής που το βρήκα εδώ», πρόσθεσε.

Αναφέρθηκε επίσης στον συμπρωταγωνιστή του, Μάικλ Τζ. Φοξ, ο οποίος εμφανίζεται σε τρία επεισόδια της νέας σεζόν. Η απεικόνιση της νόσου του Πάρκινσον στη σειρά Shrinking ήταν εξ ολοκλήρου εμπνευσμένη από τον Φοξ. «Ο πρώτος μέντορας στη ζωή και την καριέρα μου, ο Μάικλ Τζ. Φοξ, ήταν για μένα πηγή έμπνευσης», είχε δηλώσει προηγουμένως ο συνδημιουργός της σειράς, Μπιλ Λόρενς.

Ο Φοξ διαγνώστηκε με τη νόσο του Πάρκινσον το 1991, σε ηλικία 29 ετών και το 2020 αποσύρθηκε από την υποκριτική. Το 2000 ίδρυσε το Ίδρυμα Michael J. Fox με σκοπό τη χρηματοδότηση της έρευνας για την εύρεση θεραπείας.

«Ήταν λίγο τρομακτικό όταν το σκέφτηκα, γιατί υποδύομαι έναν χαρακτήρα που έχει Πάρκινσον, ενώ ο Μάικλ, φυσικά, έχει πραγματικά την ασθένεια», είπε ο Φορντ κατά τη διάρκεια της συζήτησης.

«Πάντα ένιωθα μια πραγματική ευθύνη να αποδώσω σωστά αυτό το κομμάτι της ιστορίας μου. Αλλά ο Μάικλ είναι ένας εξαιρετικός, γενναιόδωρος και αξιαγάπητος άνθρωπος, τον οποίο δεν γνώριζα καθόλου και είχα την ευκαιρία να γνωρίσω, δουλεύοντας σε αυτή την σειρά. Ήταν μια εξαιρετική εμπειρία να συνεργαστώ μαζί του. Έχει μια τόσο ισχυρή παρουσία. Τόση χάρη, θάρρος και αδάμαστη δύναμη, και ελπίζω ότι κάποια από αυτά θα με βοηθήσουν να χρωματίσω την ερμηνεία μου ενός χαρακτήρα με Πάρκινσον», συμπλήρωσε ο Χάρισον Φορντ.