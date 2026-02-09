Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα σύγκρισης των τιμών.

Σε λειτουργία τίθεται το νέο διαδικτυακό εργαλείο ΕΕΤΤ 360°, με το οποίο η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων επιχειρεί να ενισχύσει τη διαφάνεια και την ενημέρωση των καταναλωτών στην αγορά τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα σύγκρισης των τιμών των εμπορικά διαθέσιμων προγραμμάτων internet, σταθερής και κινητής τηλεφωνίας που προσφέρονται από τους μεγαλύτερους παρόχους στην Ελλάδα, καθώς και των τιμών για την αποστολή ταχυδρομικών δεμάτων και εγγράφων.

Μέσα από το ΕΕΤΤ 360°, οι καταναλωτές μπορούν να αναζητούν και να επιλέγουν το πρόγραμμα που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες τους, με βάση συγκεκριμένα και εύχρηστα κριτήρια, όπως η ταχύτητα σύνδεσης, ο διαθέσιμος όγκος δεδομένων, το μηνιαίο κόστος και άλλα βασικά χαρακτηριστικά. Ανάλογα με τις επιλογές του χρήστη, η εφαρμογή εμφανίζει τα οικονομικότερα προγράμματα της αγοράς που πληρούν τις επιλεγμένες προδιαγραφές, ταξινομημένα κατά σειρά προτεραιότητας.

Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα άμεσης μετάβασης στην επίσημη ιστοσελίδα κάθε παρόχου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα, ενώ διευκρινίζεται ότι δεν περιλαμβάνονται ειδικές προσφορές ή πακέτα που απευθύνονται σε συγκεκριμένες ομάδες καταναλωτών.

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην εφαρμογή προέρχονται από τους επίσημους ιστότοπους των παρόχων και έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα, με σκοπό τη διευκόλυνση της σύγκρισης των διαθέσιμων επιλογών.

Για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, το εργαλείο παραπέμπει στο ευρωπαϊκό σύστημα «Parcel Delivery in the EU», μέσω του οποίου οι χρήστες μπορούν να αναζητούν και να συγκρίνουν τιμές αποστολής δεμάτων και εγγράφων τόσο στην Ελλάδα όσο και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενισχύοντας έτσι την πληροφόρηση και τη δυνατότητα επιλογής σε ευρωπαϊκό επίπεδο.