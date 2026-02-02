Τα ευρωπαϊκά συμβόλαια φυσικού αερίου υποχωρούν κατά περίπου 12%, διαμορφούμενα κοντά στα 34,4 ευρώ ανά μεγαβατώρα, απομακρυνόμενα από τα υψηλά επτά μηνών που είχαν καταγραφεί στα τέλη Ιανουαρίου.

Η πρόσφατη αποκλιμάκωση των τιμών του φυσικού αερίου στην Ευρώπη έρχεται να ενισχύσει την εκτίμηση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εμφανίζει υπερβολική εξάρτηση από τις εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), παρά τον αυξημένο ρόλο τους μετά τη μείωση των ρωσικών προμηθειών μέσω αγωγών. Τα ευρωπαϊκά συμβόλαια φυσικού αερίου υποχωρούν κατά περίπου 12%, διαμορφούμενα κοντά στα 34,4 ευρώ ανά μεγαβατώρα, απομακρυνόμενα από τα υψηλά επτά μηνών που είχαν καταγραφεί στα τέλη Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα τρέχοντα στοιχεία δεν υποδηλώνουν ότι η Ένωση εξαρτάται υπέρμετρα από τις εισαγωγές LNG από κάποια συγκεκριμένη χώρα. Όπως δήλωσε η εκπρόσωπος της Κομισιόν, Anna-Kaisa Itkonen, η σημερινή δομή της αγοράς διαφέρει ουσιαστικά από την προηγούμενη εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο που μεταφερόταν μέσω αγωγών πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς το LNG προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία και δυνατότητα αλλαγής προμηθευτών όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Η πτώση των τιμών αποδίδεται, μεταξύ άλλων, στις πιο ήπιες καιρικές προβλέψεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες περιορίζουν τη ζήτηση για θέρμανση και επιτρέπουν τη διάθεση μεγαλύτερων ποσοτήτων φυσικού αερίου προς εξαγωγή. Η εξέλιξη αυτή βελτιώνει τις προοπτικές εφοδιασμού της Ευρώπης, η οποία πλέον καλύπτει περίπου το ήμισυ των αναγκών της σε φυσικό αέριο μέσω LNG.

Οι ΗΠΑ παραμένουν ο μεγαλύτερος μεμονωμένος προμηθευτής, καλύπτοντας περίπου το 27% των εισαγωγών φυσικού αερίου και LNG της ΕΕ το 2025, γεγονός που καθιστά τις ευρωπαϊκές τιμές ευαίσθητες στις συνθήκες της αμερικανικής αγοράς, χωρίς ωστόσο να δημιουργεί συνθήκες μονομερούς εξάρτησης.

Παρά την πρόσφατη αποκλιμάκωση, η αγορά παραμένει εύθραυστη, καθώς τα αποθέματα φυσικού αερίου στην ΕΕ βρίσκονται στο 41,1% της χωρητικότητάς τους, σημαντικά χαμηλότερα από τον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας. Ωστόσο, η διαφοροποίηση των πηγών LNG και η δυνατότητα ταχείας ανακατεύθυνσης φορτίων θεωρούνται βασικά πλεονεκτήματα που περιορίζουν τους κινδύνους για την ενεργειακή ασφάλεια της Ένωσης.