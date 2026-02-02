Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν αύριο 3/2 στην πλατφόρμα internalerasmus.it.minedu.gov.gr, τι πρέπει να κάνουν οι φοιτητές που υπέβαλαν αίτηση.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του προγράμματος εσωτερικής κινητικότητας (εσωτερικό ERASMUS), για τους προπτυχιακούς φοιτητές των Α.Ε.Ι. που υπέβαλαν αίτηση το διάστημα από 1 έως 4 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση του Υπουργείου Παιδείας, τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος https://internalerasmus.it.minedu.gov.gr

Πού και πώς θα δουν τα αποτελέσματα των αιτήσεων οι φοιτητές

Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, https://internalerasmus.it.minedu.gov.gr οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματός τους για τις ακαδημαϊκές υπηρεσίες (πχ φοιτητική Ταυτότητα, Εύδοξος κτλ) του Ιδρύματος στο οποίο φοιτούν.

Τι προσφέρει το πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας ERASMUS

Μέσω του εσωτερικού ERASMUS, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μαθήματα και εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε άλλο Α.Ε.Ι. της χώρας, διαφορετικό από αυτό στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι, στο πλαίσιο προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων των φοιτητών, καθώς και στην προώθηση της διεπιστημονικότητας, προσφέροντας μια ουσιαστική ακαδημαϊκή εμπειρία εντός της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης.