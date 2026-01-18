Θορυβημένοι από τις πιθανές επιπτώσεις των μικροπλαστικών στην ανθρώπινη υγεία, δύο Έλληνες φοιτητές αποφάσισαν να δώσουν λύση.

Τα μικροπλαστικά βρίσκονται στο νερό που πίνουμε, στα τρόφιμα που καταναλώνουμε και στον αέρα που αναπνεύουμε και επιστήμονες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τη συσσώρευσή τους στον ανθρώπινο οργανισμό, αν και οι βλάβες που μπορεί να προκαλούν στην υγεία είναι ακόμα άγνωστες.

Θορυβημένοι από τις πιθανές επιπτώσεις των μικροπλαστικών στην ανθρώπινη υγεία, δύο Έλληνες φοιτητές αποφάσισαν να δώσουν λύση: δημιούργησαν ένα προβιοτικό που δεσμεύει τα μικροπλαστικά στο έντερο πριν περάσουν στην κυκλοφορία του αίματος.

«Είδαμε ότι το πρόβλημα των μικροπλαστικών είναι ολοένα και πιο επίκαιρο, καθώς έχουν προκύψει πολλές μελέτες που δείχνουν ότι τα μικροπλαστικά βρίσκονται σε όλο τον ανθρώπινο οργανισμό», περιγράφει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Μαρία Δήμα, φοιτήτρια Ιατρικής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) και μία από τους δύο εμπνευστές της ιδέας. Ο συνδημιουργός της ιδέας και φοιτητής στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), Ζαχαρίας Σεμερτζίδης, συμπληρώνει: «Μας προβληματίζει πολύ το μέλλον. Μπορεί η συγκέντρωση μικροπλαστικών στον άνθρωπο να μην έχει συσχετιστεί με σοβαρά νοσήματα, αλλά δεν ξέρουμε τι θα προκύψει από τις έρευνες».

Ονόμασαν την ιδέα τους Kerberos και λίγους μήνες μετά τη σύλληψή της συγκαταλέγεται στις καινοτόμες ιδέες που επιλέχθηκαν στο πρόγραμμα «Lab to Market», μία σύμπραξη του Πανεπιστημίου Columbia και του Columbia Global Center in Athens με το ΕΜΠ με στόχο να προσφέρει σε ερευνητές και φοιτητές επιχειρηματικές δεξιότητες, καθοδήγηση και διασυνδέσεις για να μετατρέψουν τις ιδέες τους σε επιχειρήσεις.

«Είναι ένα πρόγραμμα με πολλαπλά οφέλη», τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Στέφανος Γκαντόλφο, διευθυντής στο Columbia Global Center in Athens. «Πρώτα από όλα έχει πολύ μεγάλο όφελος για τους φοιτητές που συμμετέχουν, καθώς έρχεται ένα πλαίσιο, μια δομή να τους υποστηρίξει σε όλα τα βήματα για να κάνουν πράξη μια ιδέα, ένα όνειρο. Το δεύτερο είναι για τα ίδια τα πανεπιστήμια, γιατί πιστεύω ότι οποιαδήποτε διεθνής συνεργασία που μας φέρνει πιο κοντά και έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε ο ένας από τον άλλον είναι ένα τεράστιο θετικό για τις ακαδημαϊκές κοινότητες. Τρίτον, είναι πολύ θετικό για τη χώρα μας, καθώς βάζουμε ένα λιθαράκι για να έχουμε ένα πιο εξωστρεφές, δημιουργικό, παραγωγικό μοντέλο».

Στη φετινή πρώτη χρονιά λειτουργίας του «Lab to Market» υπέβαλαν αίτηση 105 ομάδες νεαρών ερευνητών, αποτελούμενες από περίπου 400 άτομα. Έπειτα από διαδικασία αξιολόγησης επιλέχθηκαν 26 ομάδες, ανάμεσα στις οποίες και η ομάδα του Kerberos, με 90 συμμετέχοντες. Πάνω από το 20% αυτών προέρχονται από πόλεις εκτός Αθήνας.

Η εκκίνηση του προγράμματος έγινε τις προηγούμενες ημέρες στο ΕΜΠ με ένα τριήμερο bootcamp. Κατά τη διάρκειά του, οι ομάδες παρουσίασαν τις ιδέες τους σε καθηγητές του Πανεπιστημίου Columbia, μεταξύ των οποίων ο αντιπρύτανης Έρευνας της Σχολής Μηχανικών και Εφαρμοσμένης Επιστήμης, Γιώργος Δεοδάτης, και ο καθηγητής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Ιωάννης Κυμίσης, και σε ιδρυτές νεοφυών επιχειρήσεων, όπως ο Γιώργος Ελευθερίου, από την εταιρεία βιοτεχνολογίας «Feel Therapeutics», οι οποίοι έδωσαν συμβουλές για τις ιδέες και τον τρόπο παρουσίασής τους.

Η ιδέα της ομάδας Kerberos είναι στο στάδιο του proof of concept και οι δύο φοιτητές έχουν διεξάγει τα πρώτα τους πειράματα, προκειμένου να επιβεβαιώσουν ότι το προβιοτικό που αναπτύσσουν παραμένει στο έντερο και δεσμεύει τα μικροπλαστικά εμποδίζοντάς τα να περάσουν στην κυκλοφορία του αίματος. Η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα θα τους βοηθήσει να εξελίξουν την ιδέα τους και να τη μετατρέψουν σε προϊόν. Στο πρώτο bootcamp συναντήθηκαν με μέντορες από διαφορετικά πεδία, άκουσαν σχόλια για την παρουσίασή τους και συμβουλές για τις επαφές που θα πρέπει να αναζητήσουν. «Είναι πολύ δύσκολο να μετατρέψεις μια ιδέα σε προϊόν και αυτό είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο ερευνητικός κόσμος. Δράσεις, όπως η σημερινή, μάς φέρνουν σε επαφή με άτομα που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και το εξωτερικό και είναι πολύ σημαντικό για μια startup να έχει εξωστρέφεια ώστε να εξελιχθεί το πρότζεκτ. Επίσης, έχουμε μιλήσει και με πολλές άλλες συμμετέχουσες ομάδες και το να βλέπεις τόσα ενδιαφέροντα πρότζεκτ από διαφορετικούς τομείς είναι πολύ ωραίο», επισημαίνουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.