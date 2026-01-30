Η κλήρωση του Eurojackpot έγινε. Δείτε τους αριθμούς.

Η κλήρωση του Eurojackpot μόλις έγινε και οι αριθμοί που κερδίζουν 17 εκατ. ευρώ είναι: 8, 13, 15, 17 και 37.

Τζόκερ οι αριθμοί: 3 και 7.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΑΠΔ), δεν επιτρέπεται η δημοσιοποίηση οποιουδήποτε στοιχείου αφορά τους μεγάλους νικητές, χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Ο ΟΠΑΠ σεβόμενος αυτό το δικαίωμα, δεν δημοσιοποιεί τα προσωπικά στοιχεία των νικητών.

Επίσης, ο αριθμός των νικητών που προκύπτει από κάθε χώρα εξαρτάται από τις συμμετοχές της. Όσο περισσότεροι συμμετέχουν, τόσο πιθανότερο είναι να προκύψουν νικητές από την συγκεκριμένη χώρα. Επομένως, οι χώρες με μεγαλύτερο πληθυσμό από την Ελλάδα είναι πιθανό να έχουν και μεγαλύτερη συμμετοχή στο παιχνίδι, άρα και περισσότερους πιθανούς νικητές.