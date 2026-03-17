Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» και οι σοβαρές ενστάσεις για την εισήγηση προμήθειας, η Allwyn Ελλάς Investment, η νέα εταιρεία του Akylas, η Heaven Music και η Alpha Trust

Ενστάσεις για την «Ασπίδα του Αχιλλέα»

Σοβαρά ερωτήματα εγείρονται -σύμφωνα με την αντιπολίτευση- γύρω από την εισήγηση για την προμήθεια νέων συστημάτων αεράμυνας, η οποία εγκρίθηκε χθες από την Ειδική Διαρκή Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων της Βουλής. Όπως υποστηρίζεται, πρόκειται ουσιαστικά για διαδικασία απευθείας ανάθεσης (σύμβαση δια πληρεξουσίου), και όχι για διακρατική συμφωνία, χωρίς να τεκμηριώνεται επαρκώς το εύλογο του τιμήματος. Όπως επισημαίνεται, ο φάκελος της εισήγησης για την «Ασπίδα του Αχιλλέα» — το νέο πολυεπίπεδο σύστημα αεράμυνας και αντιπυραυλικής άμυνας που σχεδιάζει η Ελλάδα στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030» — ήταν ελλιπής, καθώς δεν περιλάμβανε κρίσιμα στοιχεία που θα επέτρεπαν στα κόμματα να αξιολογήσουν το κόστος. Δεν αποσαφηνίστηκε, μεταξύ άλλων, ο αριθμός των εκτοξευτών, των πυραύλων και των συνοδευτικών συστημάτων που περιλαμβάνονται στο πακέτο, με αποτέλεσμα να μην προκύπτει με σαφήνεια αν το προτεινόμενο τίμημα είναι πράγματι εύλογο. Κύκλοι που παρακολουθούν το ζήτημα σημειώνουν ότι η διατύπωση της εισήγησης απέφευγε συγκεκριμένες τεχνικές και οικονομικές λεπτομέρειες, γεγονός που καθιστά δυσχερή τον ουσιαστικό κοινοβουλευτικό έλεγχο.

Παράλληλα, οι ίδιες πηγές θέτουν ζητήματα και ως προς την επιλογή της διαδικασίας, επισημαίνοντας ότι άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Σλοβακία, προχώρησαν σε διεθνή διαγωνισμό για αντίστοιχα προγράμματα αεράμυνας. Επιπλέον, υπογραμμίζεται ότι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα αεράμυνας στο οποίο μετέχει η Ελλάδα έχει διαφορετική αρχιτεκτονική από το μοντέλο του λεγόμενου «θόλου» που επιλέγει τώρα η χώρα μας. Αμφιβολίες εκφράζονται και για τη συνολική δομή του προγράμματος, καθώς φαίνεται να εξετάζεται η προμήθεια συστημάτων από τρεις διαφορετικές εταιρείες — μεταξύ αυτών οι Rafael, IAI και Raytheon — για διαφορετικά επίπεδα άμυνας. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ένα πιο συνεκτικό σύστημα θα μπορούσε να σχεδιαστεί χωρίς να δημιουργείται πολυδιάσπαση προμηθευτών και τεχνολογιών, η οποία αυξάνει το κόστος και την πολυπλοκότητα υποστήριξης.

Την ίδια στιγμή, αμφισβητείται η διαβεβαίωση του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια ως προς το κατά πόσο διασφαλίζεται στην πράξη η συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας σε ποσοστό 25%, όπως έχει ανακοινωθεί. Όπως επισημαίνεται, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει δεσμευτική συμφωνία που να κατοχυρώνει το ποσοστό αυτό, καθώς ένα απλό MoU (Memorandum of Understanding) δεν εγγυάται την υλοποίηση της ελληνικής συμμετοχής. Ερωτήματα εγείρονται, τέλος, και ως προς τη διαδικασία προέλευσης της εισήγησης. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, αν και η ευθύνη για την αεράμυνα ανήκει επιχειρησιακά στην Πολεμική Αεροπορία, η εισήγηση φέρεται να κατατέθηκε από τον Στρατό Ξηράς χωρίς τη συνυπογραφή της Αεροπορίας, γεγονός που προκαλεί προβληματισμό σε υπηρεσιακούς παράγοντες.

Η Ειδική Διαρκής Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλή των Ελλήνων ενέκρινε κατά πλειοψηφία με τους ψήφους της συμπολίτευσης τη δαπάνη των εξοπλιστικών προγραμμάτων 4 δισ. ευρώ. Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας τα κόμματα της αντιπολίτευσης διαφοροποιήθηκαν ως προς επιμέρους προγράμματα. Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής και ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία δήλωσαν «παρών» στο πρόγραμμα «Ασπίδα του Αχιλλέα», καταψήφισαν την προμήθεια βλημάτων, ενώ υπερψήφισαν τα υπόλοιπα εξοπλιστικά. Η Ελληνική Λύση ψήφισε «παρών» για την Ασπίδα, καταψήφισε τα μαχητικά F-35 Lightning II και τα μεταγωγικά C-27J Spartan, ενώ τάχθηκε υπέρ των υπόλοιπων προγραμμάτων. Η Νίκη δήλωσε «παρών» τόσο στην Ασπίδα όσο και στα F-35 και υπερψήφισε τα υπόλοιπα. Αντίθετα, το ΚΚΕ και η Πλεύση Ελευθερίας καταψήφισαν το σύνολο των προγραμμάτων, ενώ από τη συνεδρίαση απουσίαζε η Νέα Αριστερά. Μετά τη θετική γνωμοδότηση της κοινοβουλευτικής επιτροπής, η τελική απόφαση για την υλοποίηση των εξοπλιστικών προγραμμάτων αναμένεται να ληφθεί από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας, το οποίο πρόκειται να συνεδριάσει την ερχόμενη εβδομάδα.

Η Allwyn Ελλάς Investment

Αύξηση στο μετοχικό κεφάλαιο της νεοσύστατης εταιρείας Allwyn Ελλάς Investment Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία επήλθε χθες, λίγες εβδομάδες μετά τη σύστασή της από την ΟΠΑΠ Συμμετοχών. Η αύξηση προήλθε από την νέα αποτίμηση των εταιρικών συμμετοχών που εισφέρθηκαν ως κεφάλαιο για τη δημιουργία της νέας εταιρείας και είχε ως αποτέλεσμα την αναθεώρηση του μετοχικού κεφαλαίου από 446,4 εκατ. ευρώ σε 716,4 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία είχε συσταθεί στις 27 Φεβρουαρίου 2026 με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 446.411.571 ευρώ. Το ποσό αυτό αντιστοιχούσε σε 446.411.571 ονομαστικές μετοχές, καθεμία με ονομαστική αξία 1 ευρώ. Το κεφάλαιο δεν καταβλήθηκε σε μετρητά, αλλά σχηματίστηκε μέσω εισφοράς σε είδος από την ΟΠΑΠ Συμμετοχών, η οποία μεταβίβασε στη νέα εταιρεία το σύνολο των συμμετοχών που κατείχε σε τέσσερις θυγατρικές εταιρείες: OPAP Investment Ltd, OPAP International Ltd, OPAP Cyprus Ltd και OPAP Sports Ltd. Κατά τη διαδικασία αποτίμησης αυτών των συμμετοχών, είχε ληφθεί υπόψη έκθεση εκτίμησης που βασιζόταν στα οικονομικά δεδομένα της 30ής Ιουνίου 2025. Ωστόσο, στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μέχρι τη σύσταση της εταιρείας, είχε πραγματοποιηθεί αύξηση κεφαλαίου ύψους 270 εκατ. ευρώ στην εταιρεία OPAP Investment Limited, γεγονός που επηρέασε τη συνολική αξία των συμμετοχών που εισφέρθηκαν. Για τον λόγο αυτό συντάχθηκε νέα συμπληρωματική έκθεση αποτίμησης από ορκωτό ελεγκτή της Deloitte στις 13 Μαρτίου 2026, η οποία επανεκτίμησε την αξία των συμμετοχών των θυγατρικών εταιρειών. Σύμφωνα με τη νέα αποτίμηση, η συνολική αξία τους ανέρχεται πλέον σε 716.411.571 ευρώ. Με βάση τα νέα αυτά στοιχεία το μετοχικό κεφάλαιο της Allwyn Hellas Investment αυξήθηκε αντίστοιχα από 446.411.571 ευρώ σε 716.411.571 ευρώ, δηλαδή κατά περίπου 270 εκατ. ευρώ. Το κεφάλαιο εξακολουθεί να διαιρείται σε ισάριθμες ονομαστικές μετοχές αξίας 1 ευρώ η καθεμία. Η πράξη αφορά αποκλειστικά την αποτίμηση και το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου και δεν αλλάζει την ημερομηνία σύστασης της εταιρείας, η οποία παραμένει η 27η Φεβρουαρίου 2026, όταν η εταιρεία καταχωρήθηκε για πρώτη φορά στο ΓΕΜΗ.

Η νέα εταιρεία του Akylas

Ο Akylas, κατά κόσμον Ακύλας Μυτιληναίος, ο νικητής του ελληνικού τελικού και καλλιτέχνης που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision 2026 στη Βιέννη με το τραγούδι «Ferto», προχώρησε χθες στη σύσταση της εταιρείας AK ARTPOP Μονοπρόσωπη ΙΚΕ. Η εταιρεία ιδρύθηκε ως μονοπρόσωπη ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με αρχικό εταιρικό κεφάλαιο 1.000 ευρώ, το οποίο διαιρείται σε 100 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 10 ευρώ το καθένα. Μοναδικός εταίρος και διαχειριστής είναι ο Ακύλας Μυτιληναίος, ο οποίος κατέβαλε το σύνολο του κεφαλαίου και εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία μεμονωμένα. Σύμφωνα με το καταστατικό, βασικό αντικείμενο δραστηριότητας της νέας εταιρείας είναι οι υπηρεσίες τραγουδιστή. Παράλληλα, προβλέπεται ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη μουσική παραγωγή, τις ηχογραφήσεις, τις μουσικές εκδόσεις και τη διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων. Στις δραστηριότητες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, υπηρεσίες ηχογράφησης και παραγωγής μουσικού υλικού, η διοργάνωση και παρουσίαση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, καθώς και δραστηριότητες καλλιτεχνικής δημιουργίας που αφορούν τη μουσική σύνθεση, τη στιχουργία και την ενορχήστρωση. Η AK ARTPOP Μονοπρόσωπη ΙΚΕ θα δραστηριοποιείται επίσης στη διανομή μουσικού περιεχομένου και στη διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ενώ στο αντικείμενό της περιλαμβάνεται και η χονδρική εμπορία εγγεγραμμένων μουσικών δίσκων και άλλων φορέων ήχου.

Η Heaven Music

Παραμένουμε στα μουσικά πράγματα, καθώς η Heaven Music, η δισκογραφική εταιρεία του Ομίλου Antenna, δημοσιοποίησε χθες τα οικονομικά της αποτελέσματα για τη χρήση του 2024, μετά την «καθυστερημένη» έγκριση των οικονομικών της καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2026. Η εταιρεία αποτελεί θυγατρική του ομίλου Antenna μέσω της Antenna New Technologies, ενώ τελική μητρική της είναι η K Group Holding με έδρα στο Λουξεμβούργο. Η Heaven Music δραστηριοποιείται στην παραγωγή και διανομή μουσικού περιεχομένου και το 2024 κατέγραψε ήπια βελτίωση τόσο στα έσοδα όσο και στην κερδοφορία της. Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 2,33 εκατ. ευρώ, αυξημένος σε σχέση με τα 1,89 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 772.767 ευρώ, από 707.363 ευρώ το 2023, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε 594.977 ευρώ, έναντι 489.388 ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. Η ενίσχυση της κερδοφορίας αποδίδεται κυρίως στην άνοδο των ψηφιακών εσόδων της εταιρείας, τα οποία προέρχονται από τη διάθεση μουσικού περιεχομένου μέσω διαδικτυακών πλατφορμών και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. Παράλληλα, βελτιωμένη εμφανίζεται και η χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας. Τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν σημαντικά, φτάνοντας στο τέλος του 2024 τα 754.934 ευρώ, έναντι 160.319 ευρώ στο τέλος του 2023.

Η Alpha Trust

Η εταιρεία Alpha Trust Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων κατέγραψε βελτίωση των οικονομικών της επιδόσεων το 2025. Συγκεκριμένα, o κύκλος εργασιών της εταιρείας ενισχύθηκε, καθώς τα έσοδα από διαχείριση ιδιωτικών χαρτοφυλακίων ανήλθαν σε περίπου 5,87 εκατ. ευρώ, από 3,65 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα έσοδα από τη διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων αυξήθηκαν σε 6,88 εκατ. ευρώ, έναντι 5,11 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά. Παράλληλα, οι μεταβλητές αμοιβές από επιδόσεις (performance fees) σημείωσαν σημαντική άνοδο, φθάνοντας τα 3 εκατ. ευρώ, από περίπου 719 χιλ. ευρώ το 2024. τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε περίπου 5,52 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με τα 2,38 εκατ. ευρώ του 2024. Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε περίπου 4,27 εκατ. ευρώ, έναντι 1,77 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, γεγονός που αντανακλά τη βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας και την αύξηση των εσόδων από υπηρεσίες διαχείρισης κεφαλαίων. Το σύνολο των υπό διαχείριση ιδιωτικών και θεσμικών χαρτοφυλακίων της εταιρείας διαμορφώθηκε το 2025 σε περίπου 1,47 δισ. ευρώ, έναντι 1,86 δισ. ευρώ το 2024. Τα θεσμικά χαρτοφυλάκια, που αποτελούν τον βασικό πυλώνα ανάπτυξης της εταιρείας, ανήλθαν σε 1,37 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 62,37% της συνολικής αξίας των κεφαλαίων υπό διαχείριση.Την ίδια στιγμή, οι εναλλακτικοί οργανισμοί επενδύσεων ανοικτού τύπου (Alternative Investment Funds) με έδρα το Λουξεμβούργο, Falcon Rex και Kestrel Investment Funds, οι οποίοι ιδρύθηκαν μέσω θυγατρικής το 2017 και διαχειρίζονται από την εταιρεία, κατέγραψαν αύξηση ενεργητικού. Συγκεκριμένα, το ενεργητικό τους ανήλθε στις 31 Δεκεμβρίου 2025 σε 142,5 εκατ. ευρώ, έναντι 120 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024.

Φορτωμένο πρόγραμμα

Η στήλη είχε αναφέρει χθες ότι ο επικεφαλής του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), Δημήτρης Τσάκωνας, θα βρίσκεται σήμερα στο Παρίσι προκειμένου να συμμετάσχει ως ομιλητής στο 14ο Ετήσιο Συνέδριο του Euronext. Ωστόσο, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, η παρουσία του στην γαλλική πρωτεύουσα δεν θα περιοριστεί μόνο στη συγκεκριμένη εκδήλωση, καθώς το πρόγραμμά του περιλαμβάνει και σειρά άλλων σημαντικών υποχρεώσεων. Ειδικότερα, ο κ. Τσάκωνας θα συμμετάσχει ως ομιλητής και στο European Sovereign, Supranational and Agency Forum – Spring, που διοργανώνει το OMFIF’s Sovereign Debt Institute στις 19 Μαρτίου. Παράλληλα, θα λάβει μέρος και στο Bank of America Global Investor Summit, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι αύριο και μεθαύριο, συγκεντρώνοντας κορυφαίους εκπροσώπους της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας.