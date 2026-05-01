Αεροπορικές εταιρείες μειώνουν τις πτήσεις και αυξάνουν το κόστος των εισιτηρίων και τα τέλη αποσκευών.

Ο πόλεμος στο Ιράν απειλεί να διαταράξει τα καλοκαιρινά ταξίδια, καθώς εκτινάσσονται οι τιμές του πετρελαίου την ώρα που οι κρατήσεις πτήσεων και ξενοδοχείων ήδη μειώνονται, όπως προειδοποιούν οι ειδικοί του κλάδου.

Οι αυξανόμενες τιμές του πετρελαίου και η μείωση των προμηθειών πλήττουν τα ταξίδια, καθώς οι οδηγοί αντιμετωπίζουν υψηλότερες τιμές βενζίνης και οι αεροπορικές εταιρείες στις ΗΠΑ και αλλού μειώνουν τις πτήσεις και αυξάνουν το κόστος των εισιτηρίων και τα τέλη αποσκευών.

Ενώ τα αεροπορικά εισιτήρια έχουν αυξηθεί κατά 20% από το 2025, οι αεροπορικές εταιρείες παραμένουν βέβαιες ότι οι επιβάτες θα πληρώσουν υψηλότερες τιμές εισιτηρίων. Οι πελάτες ήταν πρόθυμοι να πληρώσουν για χώρο για τα πόδια, καλύτερες θέσεις και άλλα έξτρα.

Αλλά ο καθηγητής φιλοξενίας και τουρισμού του Virginia Tech, Mahmood Khan, λέει στο Axios ότι οι κρατήσεις πτήσεων και ξενοδοχείων έχουν μειωθεί. «Οι άνθρωποι διστάζουν πολύ να κάνουν μακροπρόθεσμες κρατήσεις», λέει στο Axios.

Ο Khan λέει ότι «η πιο δύσκολη» περίοδος δεν έχει ακόμη έρθει- το καλοκαίρι, όταν οι ΗΠΑ πρόκειται να συνδιοργανώσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο. Τα ξενοδοχεία στις πόλεις υποδοχής μειώνουν τις τιμές αυτόν τον μήνα λόγω της ασθενέστερης ζήτησης.

Ο Khan λέει ότι οι τιμές της βενζίνης πιθανότατα θα ωθήσουν τους ανθρώπους να σκεφτούν τη μείωση των ταξιδιών και ότι οι παραθεριστές μπορεί να «προτιμήσουν τα εγχώρια ταξίδια παρά να φύγουν μακριά από το σπίτι».

Οι τιμές των καυσίμων αεροσκαφών έχουν εκτοξευθεί από 85 δολάρια σε 90 δολάρια το βαρέλι πριν από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου σε πάνω από 200 δολάρια το βαρέλι και έχουν παραμείνει ασταθείς κατά τη διάρκεια της ασταθούς εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και των καθυστερημένων ειρηνευτικών συνομιλιών.

Το μέσο διεθνές αεροπορικό εισιτήριο εκτοξεύτηκε από 776 δολάρια ημέρες πριν από την έναρξη του πολέμου σε 1.064 δολάρια μέχρι τα μέσα Απριλίου, ενώ το μέσο εγχώριο εισιτήριο αυξήθηκε από 335 δολάρια σε 358 δολάρια, σύμφωνα με ανάλυση της μηχανής αναζήτησης ταξιδιών Kayak.

Η εταιρεία ανάλυσης αεροπορίας Cirium μοιράστηκε δεδομένα με την Axios, τα οποία δείχνουν ότι οι κρατήσεις πτήσεων προς την Ευρώπη για τον Ιούλιο που πραγματοποιήθηκαν από τις 7 Ιανουαρίου έως τις 21 Απριλίου μειώθηκαν κατά 10,5% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Επίσης, μειώθηκαν κατά 12,5% από την Ευρώπη προς τις ΗΠΑ, καθώς η Ευρώπη αντιμετωπίζει ελλείψεις σε καύσιμα αεριωθούμενων και ανησυχίες για το κόστος - προβλήματα που αντιμετωπίζει και η Ασία.

Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας προειδοποίησε ότι η Ευρώπη μπορεί να ξεμείνει από καύσιμα αεριωθούμενων μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Αλλά ο Henry Harteveldt, αναλυτής της αεροπορικής βιομηχανίας στην Atmosphere Research Group, δήλωσε στην Axios ότι τα Ευρωπαία στελέχη - ειδικά εκείνα με αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους - ανησυχούν περισσότερο για την τιμή των καυσίμων παρά για την προσφορά.

Πηγή Αxios