Το Μπρεντ ενισχύεται κατά 1,11% φτάνοντας τα 111,63 δολάρια, ενώ το αμερικανικό αργό σημειώνει άνοδο 0,45% στα 105,54 δολάρια.

Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν άνοδο την Παρασκευή, καθώς οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι που συνδέονται με το Ιράν παραμένουν στο προσκήνιο.

Η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι η εκεχειρία που επιτεύχθηκε πριν από τρεις εβδομάδες έχει ουσιαστικά τερματίσει τις εχθροπραξίες, επιτρέποντας στην αμερικανική κυβέρνηση να αποφύγει ένα κρίσιμο χρονικό ορόσημο 60 ημερών που θέτει το Κογκρέσο για στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Η αγορά ενέργειας παρακολουθεί στενά τις πολιτικές εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς ο πρόεδρος Τραμπ βρίσκεται αντιμέτωπος με την προθεσμία των 60 ημερών βάσει του νόμου War Powers Resolution του 1973. Ο νόμος απαιτεί την απόσυρση στρατευμάτων εντός αυτού του χρονικού διαστήματος, εκτός εάν το Κογκρέσο εγκρίνει τη συνέχιση της στρατιωτικής δράσης- κάτι που δεν έχει συμβεί μέχρι στιγμής.

Η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει ότι η εκεχειρία της 7ης Απριλίου, η οποία ακολούθησε τις συγκρούσεις που ξεκίνησαν στα τέλη Φεβρουαρίου μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν, σηματοδοτεί τη λήξη των εχθροπραξιών. Σύμφωνα με αξιωματούχους, η απουσία άμεσων επιθέσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών σημαίνει ότι η προθεσμία δεν ισχύει πλέον.

Παρά την εκεχειρία, οι εντάσεις παραμένουν υψηλές. Ο Τραμπ έχει εντείνει τη ρητορική του απέναντι στην Τεχεράνη, δηλώνοντας ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός θα συνεχιστεί έως ότου επιτευχθεί συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη αρνείται να ανοίξει εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ, εάν δεν αρθούν οι κυρώσεις και ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών.

Παράλληλα, στρατιωτικά σενάρια παραμένουν στο τραπέζι, με αναφορές ότι η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ έχει προετοιμάσει σχέδιο για στοχευμένα πλήγματα, σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις οδηγηθούν σε αδιέξοδο. Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει για σκληρή απάντηση σε ενδεχόμενη επανέναρξη επιθέσεων, εντείνοντας περαιτέρω την αβεβαιότητα στις αγορές ενέργειας.