Έντονες ανατιμήσεις καταγράφηκαν στις τιμές διυλιστηρίου κατά τις τελευταίες δύο εβδομάδες, με αιχμή τις βενζίνες και τα βαριά καύσιμα, τα οποία παρουσίασαν τις μεγαλύτερες ποσοστιαίες αυξήσεις στο εξεταζόμενο διάστημα. Η αμόλυβδη βενζίνη κινήθηκε ανοδικά με ρυθμούς κοντά στο 4%, ενώ ακόμη πιο έντονη ήταν η άνοδος στο fuel oil, όπου οι τιμές ενισχύθηκαν έως και περίπου 6%. Ωστόσο, η αναρρίχηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου ακόμη υψηλότερα προϊδεάζει για νέες αυξήσεις στις τιμές διυλιστηρίου από την προσεχή εβδομάδα.

Στο διάστημα από την Παρασκευή 17 Απριλίου έως και την Πέμπτη 30 Απριλίου 2026, η αμόλυβδη 95 οκτανίων αυξήθηκε κατά περίπου 3,8%, καθώς από τα 1.495,678 ευρώ ανά κυβικό μέτρο διαμορφώθηκε στα 1.552,437 ευρώ ανά κυβικό μέτρο, ενώ η αμόλυβδη 100 οκτανίων ενισχύθηκε κατά περίπου 3,7%, φτάνοντας τα 1.623,789 ευρώ ανά κυβικό μέτρο από 1.566,044 ευρώ ανά κυβικό μέτρο. Η άνοδος αυτή αποτυπώνει τη γενικότερη ενίσχυση των διεθνών τιμών στα ελαφρά καύσιμα.

Στο πετρέλαιο κίνησης καταγράφηκε αντίθετη πορεία, με το diesel auto bio να υποχωρεί κατά περίπου 2%, από 1.375,093 ευρώ ανά κυβικό μέτρο σε 1.347,888 ευρώ ανά κυβικό μέτρο, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης παρουσίασε οριακή αύξηση της τάξης του 0,16%.

Ισχυρή αποκλιμάκωση σημειώθηκε στην αγορά υγραερίων, όπου το LPG κίνησης κατέγραψε πτώση περίπου 7%, από 1.494,028 ευρώ ανά μετρικό τόνο σε 1.389,531 ευρώ ανά μετρικό τόνο. Αντίστοιχα, το LPG θέρμανσης μειώθηκε κατά περίπου 9%, ενώ το LPG βιομηχανίας υποχώρησε επίσης κατά σχεδόν 9%. Σημαντικές ήταν και οι μειώσεις στο προπάνιο και στο βουτάνιο βιομηχανικής χρήσης, που κινήθηκαν πτωτικά κατά περίπου 11% και 8% αντίστοιχα.

Στον αντίποδα, τα βαριά καύσιμα κατέγραψαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις, με το Fuel Oil No 180 να ενισχύεται κατά περίπου 5% και το Fuel Oil No 380 κατά περίπου 6%, επιβεβαιώνοντας την ανοδική πίεση στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Στην κηροζίνη καταγράφηκε πτώση της τάξης του 2,3%, ενώ στην άσφαλτο οι τιμές κινήθηκαν ανοδικά, με αυξήσεις που κυμαίνονται περίπου από 4% έως και 5%, ανάλογα με τον τύπο.