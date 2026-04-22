Στη γεωπολιτική αστάθεια και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή οφείλεται η πίεση στην αγορά καυσίμων.

Οι πετρελαϊκές εταιρείες θεωρούν ότι τον Μάιο δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για προβλήματα στον ανεφοδιασμό με αεροπορικά καύσιμα στην Ευρώπη, όμως για τον Ιούνιο η κατάσταση δεν είναι ακόμη ξεκάθαρη, δήλωσε ο CEO της Ryanair, Μάικλ Ο’Λίρι.

Ο ίδιος σημείωσε ότι η παρατεταμένη αστάθεια στη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με τις πολιτικές εξελίξεις στις ΗΠΑ, διατηρεί υψηλές τις τιμές της κηροζίνης, ενώ εκτίμησε πως ενδέχεται να επηρεαστεί σημαντικό ποσοστό του ανεφοδιασμού της εταιρείας.

Σε φυσιολογικές συνθήκες, μεγάλο μέρος της ευρωπαϊκής κατανάλωσης σε κηροζίνη καλύπτεται μέσω εισαγωγών από χώρες του Κόλπου, ωστόσο υπάρχουν διαφορετικές εκτιμήσεις για το κατά πόσο οι διεθνείς αγορές θα καταφέρουν να διατηρήσουν επαρκή αποθέματα χωρίς να προκληθούν προβλήματα στις πτήσεις.

Ο Ο’Λίρι αναφέρθηκε επίσης στη μεγάλη ζήτηση που καταγράφηκε την περίοδο του Πάσχα, ενώ τόνισε ότι για τους καλοκαιρινούς μήνες παρατηρείται ήδη μικρή υποχώρηση στις τιμές, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει τον ρυθμό κρατήσεων.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι σε περίπτωση ακύρωσης πτήσεων λόγω έλλειψης καυσίμων στα αεροδρόμια, δεν προβλέπεται αποζημίωση προς τους επιβάτες, καθώς πρόκειται για έκτακτες συνθήκες.

Τέλος, εκτιμάει ότι στη Βρετανία εμφανίζεται μεγαλύτερη ευαισθησία σε προβλήματα στον ανεφοδιασμό, λόγω της μερικής εξάρτησής της από προμηθευτές που επηρεάζονται από γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή του Κόλπου.