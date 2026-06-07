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Η ανάρτηση του Γιώργου Καραμέρου.

Ο Γιώργος Καραμέρος, σχολιάζοντας την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, δημοσίευσε ένα βίντεο και δήλωσε:

«Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής προσεγγίζει τη συγκρότηση μίας ευρύτερης προοδευτικής συμπαράταξης και είναι, για την συγκυρία, επαρκής.

Η αναφορά στη συντροφική και όχι ανταγωνιστική σχέση με την ΕΛΑΣ, η διάθεση για ευρεία σύγκλιση προσωπικοτήτων και συλλογικοτήτων, κινείται στη σωστή κατεύθυνση και δημιουργεί μία ικανή για την ώρα διαπερατότητα.

Και το λέω αυτό χωρίς περιστροφές: Σε μία χώρα που βιώνει τη διαφθορά ως σύστημα διακυβέρνησης, δεν χωράνε επιλογές κατακερματισμού και απομόνωσης. Όμως οι καλές προθέσεις χρειάζονται σαφή αρχιτεκτονική για να γίνουν πολιτική πραγματικότητα».

{https://x.com/karameros/status/2063319173254599156}