«Όχι» στην αυτόνομη πορεία που εισηγήθηκαν Πολάκης, Παππάς, Δούρου - Όλα όσα έλαβαν χώρα στη μαραθώνια συνεδρίαση.

Με ευρεία πλειοψηφία εγκρίθηκε από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του προέδρου του κόμματος, Σωκράτη Φάμελλου, για πολιτική στήριξη στο νέο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, «Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη». Η πρόταση συγκέντρωσε περίπου το 75% των ψήφων, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της συγκεκριμένης στρατηγικής στο εσωτερικό του κόμματος.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα, καθώς η συζήτηση αφορούσε ουσιαστικά τον πολιτικό προσανατολισμό του ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη ημέρα. Ο Σωκράτης Φάμελλος έθεσε ευθέως το δίλημμα εάν το κόμμα θα βρεθεί «δίπλα ή απέναντι» στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι η επιλογή της συνεργασίας αποτελεί τη μόνη ρεαλιστική απάντηση για τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο.

Απέναντι στην πρόταση της ηγεσίας διαμορφώθηκε κοινό μέτωπο στελεχών όπως οι Νίκος Παππάς, Παύλος Πολάκης και Ρένα Δούρου, οι οποίοι κατέθεσαν εναλλακτική τροπολογία. Η πλευρά αυτή τάχθηκε κατά οποιασδήποτε λογικής που θα μπορούσε να εκληφθεί ως πολιτική απορρόφηση ή αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας παράλληλα οργανωμένο διάλογο με τον Αλέξη Τσίπρα αλλά και με άλλες δυνάμεις του προοδευτικού χώρου.

Παρά τις αντιρρήσεις, η πρόταση Φάμελλου επικράτησε καθαρά, με την ηγεσία να θεωρεί ότι η εκλογική και πολιτική πραγματικότητα επιβάλλει τη σύγκλιση με το νέο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού. Στην Κουμουνδούρου εκτιμούν ότι η ανασύνθεση της ευρύτερης κεντροαριστερής και αριστερής παράταξης δεν μπορεί να γίνει χωρίς συνεννόηση με τον πολιτικό φορέα που δημιούργησε ο Αλέξης Τσίπρας.

«Κανένα περιθώριο σε plan Β»

Ο Σωκράτης Φάμελλος ξεκαθάρισε πως: «Δεν αφήνουμε κανένα περιθώριο για plan B. Σας καλώ να εργαστούμε για αυτήν την επιλογή. Να εργαστούμε και να συμμετέχουμε σε μία δυναμική, πλατιά σύγκλιση ευρύτερων προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων και συλλογικοτήτων που θα εκφραστεί στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Στόχος μας και δέσμευσή μου είναι αυτή η ευρεία ανασύσταση και συμπαράταξη του προοδευτικού χώρου, που βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη, να εκφράσει και την ιστορική πολιτική συνέχεια της παρακαταθήκης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, της ριζοσπαστικής Αριστεράς, της ανανεωτικής Αριστεράς και της Προοδευτικής Συμμαχίας και της κυβέρνησης της Αριστεράς. Και μέσα από την ιστορική συνέχεια και τη συμμετοχή μας στην πολιτική λύση, δίνουμε και μία καθαρή αρνητική απάντηση σε σενάρια διάλυσης του κόμματός μας».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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«H αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και η ίδρυση νέου κόμματος αδιαμφισβήτητα δημιούργησε νέα δεδομένα και μία τεκτονική αλλαγή στον προοδευτικό χώρο. Η ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης δημιούργησε μεγάλη δυναμική και αλλάζει τους συσχετισμούς, προκαλώντας και το ενδιαφέρον των πολιτών για την προοδευτική πολιτική. Είναι μια θετική εξέλιξη, την οποία σε καμία περίπτωση δεν αντιμετωπίζουμε αντιπαραθετικά, κάτι που θα ήταν στρατηγικό λάθος. Πώς θα μπορούσαμε, άλλωστε, να δούμε αντιπαραθετικά μια πρωτοβουλία που μπορεί να ενισχύσει τη δυναμική του προοδευτικού χώρου και την προοπτική να νικήσει τη δεξιά και να δώσει προοδευτική διακυβέρνηση;», ανέφερε ο κ. Φάμελλος.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ άσκησε κριτική στο ΠΑΣΟΚ που «επέλεξε την αυτόνομη κάθοδο, αγνοώντας την κοινωνική απαίτηση, κάτι που αποτελεί ιστορικό λάθος», αλλά και στη Νέα Αριστερά που «αδικαιολόγητα δεν αποδέχτηκε την πρόταση για συμπόρευση εντός και εκτός Βουλής».

Παράλληλα, άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση τονίζοντας: «Ο κάθε Έλληνας και η κάθε Ελληνίδα βιώνουν μια ζοφερή καθημερινότητα με τη διεφθαρμένη, επικίνδυνη και ανάλγητη κυβέρνηση Μητσοτάκη. Τα πολύ χαμηλά εισοδήματα, η χαμηλή αγοραστική δύναμη, η ακρίβεια και η αισχροκέρδεια, η στεγαστική κρίση, η ερήμωση της υπαίθρου, στερούν την ελπίδα. Αλλά όσο ανίκανη είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη να υπερασπιστεί τα συμφέροντα των πολλών τόσο «άριστη» είναι στο να εγγυάται τα δισεκατομμύρια των υπερκερδών των καρτέλ, να ταΐζει τις γαλάζιες ακρίδες, να υπηρετεί τη διαφθορά και να δουλεύει για τους ισχυρούς φίλους της. Μια κυβέρνηση που έχει δημιουργήσει μια κοινωνία φτωχών εργαζόμενων, με την ανεργία να αυξάνεται, με την επισφάλεια των εργαζόμενων να διευρύνεται, με τη δημόσια υγεία και παιδεία να απαξιώνονται συνεχώς και με τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες να δυσκολεύονται να βγάλουν τον μήνα. Το καθεστώς Μητσοτάκη, που λειτουργεί με πρακτικές μαφίας και παρακράτους».

«Χτίζουμε γέφυρες στο μέλλον»

Στη δευτερολογία του ο Σωκράτης Φάμελλος υπογράμμισε ξανά την ανάγκη για πολιτικές συγκλίσεις, κάνοντας λόγο για «γέφυρες στο μέλλον», στο πλαίσιο της στρατηγικής κατεύθυνσης που πρέπει να ακολουθήσει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Όπως σημείωσε, η συγκεκριμένη προσέγγιση αποτυπώνει την επιλογή της προγραμματικής σύγκλισης και της ενίσχυσης των συνεργασιών στον προοδευτικό χώρο, με στόχο τη διαμόρφωση ενός ισχυρού πολιτικού πόλου.

«Θα μείνουμε παρατηρητές ενώ εξελίσσονται τεκτονικές αλλαγές στον προοδευτικό χώρο; Χαράζουμε στρατηγική για τους επόμενους μήνες. Αυτό κάνουμε με συνέπεια 1,5 χρόνο. Χτίζουμε «γέφυρες στο μέλλον». Έτσι με το «δίπλα» στον Αλέξη Τσίπρα είμαστε παρόντες στην προγραμματική σύγκλιση.

Η απόφαση μας, μας δίνει αξιόπιστο ρόλο από τη Δευτέρα. Με την απόφαση μας, οι πολίτες τη Δευτέρα θα λένε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αποφάσισε να είναι όλοι μαζί και όχι 40 κομμάτια».

Και δίνουμε καθαρή απάντηση, να είμαστε δίπλα και μαζί με το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και να δυναμώσουμε και τη δράση μας και τη δράση της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας, ώστε να διαμορφωθεί πόλος που θα ρίξει τον Μητσοτάκη.

Μόνο σε μία μεγάλη προοδευτική παράταξη μπορούν να ανασάνουν οι αξίες και ιδέες της Αριστεράς. Γιατί αλλιώς, με τις αυτόνομες λογικές θα χρεωθούμε ότι δεν συμβάλλουμε στην προσπάθεια για αλλαγή.

Κατανοώ την αγωνία, αλλά όχι την αντισυντροφική στάση και τις ανήθικες συμπεριφορές. Καταδικάζω κάθε υπόνοια για κρυφό σχέδιο.

Έχω επιλέξει να προστατέψω την πολιτική συζήτηση και το κόμμα. Και δέχτηκα την παρουσία του Π. Πολάκη και στην Πολιτική Γραμματεία και στην Κεντρική Επιτροπή, ως απλό μέλος διότι δεν φοβάμαι τη συζήτηση. Αλλά και δεν θα δεχτώ την προσβολή του κόμματος.

Η τροπολογία των 6 επιστρέφει στην τροπολογία του Π. Πολάκη που απορρίφθηκε τον Μάρτιο, όπου ήθελε να βάλει όρους, χρονοδιάγραμμα και επιτροπεία στην πολιτική διαδικασία της ένωσης και της σύγκλισης.

Ζητώ καθαρή εντολή με ξεκάθαρή θέση για τη στάση μας απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Διότι αριστερή πολιτική είναι να πάρουμε αποφάσεις με βάση τις κοινωνικές και λαϊκές ανάγκες, αλλά και με βάση την αναγκαιότητα της πολιτικής αλλαγής και της ανατροπής του καθεστώτος Μητσοτάκη.

Και εφόσον η ενότητα είναι η ταυτότητα μας, εφόσον αυτό ζητάμε από τους προοδευτικούς πολίτες, αυτό κάνουμε σήμερα με την απόφασή μας.

Να μην φοβηθούμε τις μεγάλες αλλαγές όταν εδώ και 1,5 χρόνο μιλάμε για ανασύνθεση. Τώρα που αυτή εξελίσσεται, θα κάνουμε πίσω;

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ απαντά και στα σενάρια διάλυσης, με τη συντεταγμένη και συλλογική τοποθέτησή του για την επόμενη μέρα, αποδεικνύοντας ότι έχει ισχυρή πολιτική βούληση.

Παίρνουμε την πρωτοβουλία να διαμορφώσουμε την επόμενη μέρα και να συμμετέχουμε στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου.

Έτσι πετυχαίνουμε και κοινωνική γείωση. Απαντάμε στους πολίτες ότι εμείς μπορούμε και παίρνουμε τις αποφάσεις που ζητούν για το κοινωνικό και όχι για το κομματικό συμφέρον.

Δεν μένουμε στην απομόνωση της περιχαράκωσης. Αλλά έχουμε σε προτεραιότητα τις ανάγκες της κοινωνίας.

Ποιος είναι με τις ανάγκες της κοινωνίας; Είναι αυτός που συγκροτεί πολιτική και κοινωνική συμμαχία. Όχι αυτός που τροφοδοτεί και επιλέγει την περιχαράκωση.

Πολιτική μας στρατηγική είναι η ενότητα και η συμμετοχή – ώσμωση σε μία ευρύτερη δυνατή, νικηφόρα προοδευτική παράταξη, που θα κερδίσει τη δεξιά».

{https://www.youtube.com/watch?v=46TxDOvyKM8}

Αιχμές Νίκου Παππά για την περιουσία του ΣΥΡΙΖΑ

«Η περιουσία του ΣΥΡΙΖΑ δεν εκποιείται. Χτίστηκε με τους αγώνες χιλιάδων ανθρώπων, με τις συνδρομές των μελών του και με τη συλλογική προσπάθεια δεκαετιών. Δεν αποτελεί πρώτη ύλη για κανένα σχέδιο διάλυσης, απορρόφησης ή εκχώρησης» είπε στην εισήγησή του στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ο Νίκος Παππάς.

Τα κύρια σημεία της εισήγησής του

«Το πραγματικό δίλημμα είναι:

Συντεταγμένη πορεία προς την εκλογική ενότητα, την πολιτική συνεργασία;

Ή ατομικές μετακινήσεις; Όπου στελέχη και βουλευτές θα προσχωρούν κατά μόνας σε ένα νέο πολιτικό φορέα, αφήνοντας τον ΣΥΡΙΖΑ να απονεκρωθεί;

Να επιλέξουμε το πρώτο. Γιατί η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από νέους κατακερματισμούς.

Το κείμενο της πλειοψηφίας της Πολιτικής Γραμματείας δεν περιγράφει κανένα σχέδιο δράσης για τον ΣΥΡΙΖΑ το επόμενο διάστημα. Δεν περιγράφει πολιτικές πρωτοβουλίες. Δεν περιγράφει οργανωτικές πρωτοβουλίες. Δεν περιγράφει διαδικασίες συνεργασίας. Δεν περιγράφει καν πώς θα λειτουργήσει το κόμμα μέχρι τις επόμενες εκλογές. Αυτό δεν είναι σχέδιο πολιτικής επανεκκίνησης. Είναι σχέδιο πολιτικής αναμονής και αυτοακύρωσης.

Πώς μπορούμε να συζητάμε για στήριξη ενός άλλου πολιτικού φορέα όταν δεν υπάρχει συμφωνία, δεν υπάρχει κοινό πρόγραμμα, δεν υπάρχει θεσμικός διάλογος και δεν υπάρχει καν επίσημη συζήτηση, δεν υπάρχει καν επαφή;

Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αυτοδιαλύεται. Δεν αναστέλλει τη λειτουργία του. Δεν μετατρέπεται σε δεξαμενή στελεχών εν αναμονή. Οι ιδέες, οι αξίες, το πρόγραμμα και η ιστορία του μπορούν να αποτελέσουν το κοινό σπίτι της ευρύτερης Αριστεράς και των προοδευτικών πολιτών. Όπως έγινε και την προηγούμενη δεκαετία.

Απαιτούνται άμεσα συγκεκριμένες πρωτοβουλίες:

* Να μιλήσει ο Σωκράτης Φάμελλος με τον Αλέξη Τσίπρα.

* Συγκρότηση και πλήρης λειτουργία του Εκτελεστικού Γραφείου σύμφωνα με το καταστατικό.

* Συγκρότηση επιτροπής διεύρυνσης, ψηφοδελτίων.

* Συγκρότηση επιτροπής προγράμματος με βάση τις επεξεργασίες του κόμματος και τις προτάσεις «10+1».

* Συγκρότηση εκλογικής οργανωτικής επιτροπής.

Η περιουσία του ΣΥΡΙΖΑ δεν εκποιείται. Χτίστηκε με τους αγώνες χιλιάδων ανθρώπων, με τις συνδρομές των μελών του και με τη συλλογική προσπάθεια δεκαετιών. Δεν αποτελεί πρώτη ύλη για κανένα σχέδιο διάλυσης, απορρόφησης ή εκχώρησης».

Πολάκης: Παραμένουμε στον ΣΥΡΙΖΑ, δεν τον χαρίζουμε σε κανέναν

Παραμένουμε στον ΣΥΡΙΖΑ, δεν τον χαρίζουμε σε κανέναν δήλωσε ο Παύλος Πολάκης μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής και την απόρριψη της πρότασης που κατέθεσε να μην αυτοδιαλυθεί το κόμμα.

Στη δήλωσή του επεσήμανε μεταξύ άλλων: «Η τροπολογία δεν πέρασε αλλά συγκέντρωσε ένα ικανοποιητικό ποσοστό, πάνω από 40% της Κεντρικής Επιτροπής. Εμείς παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα παρακολουθούμε την υλοποίηση, δεν χαρίζουμε το ΣΥΡΙΖΑ σε κανέναν και περιμένουμε να δούμε αυτούς που έχουν δηλώσει ότι θα πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είτε είναι βουλευτές είτε μέλη της Κεντρικής Επιτροπής να το πράξουν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Ο αγώνας συνεχίζεται, δεν τελείωσε, ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να υπάρχει και να ανακαλεί στη μνήμη την «πρώτη φορά Αριστερά» που κάποιοι θέλουν να ξεχάσουν».

Ρένα Δούρου: Μας πετάτε στα σκυλιά όλους και δεν μας πρέπει

Για έλλειμμα «εμπιστοσύνης» έκανε λόγο η Ρένα Δούρου, σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την παρέμβασή της στην Κεντρική Επιτροπή, ζητώντας από τον Σωκράτη Φάμελλο να αποδείξει ότι δεν έχει σχέδιο «αυτοδιάλυσης» του κόμματος, βάζοντας ένα σαφές χρονοδιάγραμμα και έναν «οδικό χάρτη».

Όπως είπε, «δεν μπορεί να συζητά η Κεντρική Επιτροπή και η Πολιτική Γραμματεία βάσει δημοσκοπήσεων και δημοσιευμάτων», ενώ σχολίασε ότι δεν πρέπει να δημιουργούνται «εικασίες» πως «κάποιοι λένε ότι πρέπει να πάμε στην ΕΛ.Α.Σ. διότι έχουν θέση».

Προσέθεσε, δε, ότι όσοι και όσες λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κατεβεί στις εκλογές στο πλαίσιο κάποιου ενωτικού σχήματος, «δεν σημαίνει ότι θα πάμε κόντρα ή θα λειτουργήσουμε ανταγωνιστικά στην ΕΛ.Α.Σ.» και δήλωσε υπέρ μιας προγραμματικής συμμαχίας, αντί να μιλάνε με όρους «διαπιστευτηρίων» προς το πρόσωπο του Αλ. Τσίπρα.

Κλείνοντας, η Ρένα Δούρου κάλεσε τον πρόεδρο του κόμματος να δεχτεί έστω και τώρα την τροπολογία που κατατέθηκε, τονίζοντας πως διαφορετικά «μας πετάτε όλους στα σκυλιά».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj2601vpgiup?integrationId=40599v1wlakx6ykh}