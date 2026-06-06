Αναλυτικά όσα ανέφερε στην ομιλία της στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ.

Με πολύ σκληρή γλώσσα απευθύνθηκε προς τον Σωκράτη Φάμελλο, η Ρένα Δούρου, υποστηρίζοντας πως στόχος της εισήγησής του είναι η αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Παράλληλα, η βουλευτής του κόμματος ανέφερε πως «τρεις μήνες χωριζόμαστε δίνοντας διαπιστευτήριαποιος αγαπάει τον Τσίπρα και ποιος όχι».

«Συντρόφισσες και σύντροφοι, τι κάνει ένας άνθρωπος όταν ξυπνάει 7,5 ωρών το πρωί κάθιδρος, με 38,5 πυρετό, ναυτία καιζαλάδα; Αναζητά γιατρό. Και κάθεται σπίτι να ξεκουραστεί. Εγώ πάλι το πρώτο που σκέφτηκα είναι ότι αν απουσίαζεσήμερα και καθόμουνα σπίτι να ξεκουραστώ, θα με πέταγαν στασκυλιά των Παραπολιτικών, όπως πολλοί και πολλές τρειςμήνες τώρα έχουμε πεταχτεί στα σκυλιά. Γιατί βάζουμε εύλογα ερωτήματα που δεν παίρνουν απάντηση. Και από πού θα πάρουν απάντηση όταν δεν συνεδριάζουν τα όργανα;», αναρωτήθηκε η Ρένα Δούρου, αφήνοντας σαφείς αιχμές για εναντίον της διαρροές εναντίον μερίδας συντρόφων της, ότι διακινούν εναντίον της δημοσιεύματα.

Από εκεί και πέρα, στράφηκε ανοιχτά εναντίον του Σωκράτη Φάμελλου. «Αυτός είναι ο σκοπός της εισήγησής σου. Να διαλυθούμε (…) Επειδή έχει διαρραγεί η εμπιστοσύνη μεταξύ ημών και υμών με αυτή την εισήγηση που έφερες, για να μπορέσουν και όσοι έρχονται καλοπροαίρετα και δεν θεωρούν ότι το σχέδιο σου είναι να αυτοδιάλυση το κόμμα, να βάλεις έστω και τώρα έναν οδικό χάρτη, ώστε να μην εικάζω εγώ ότι κάποιοι λένε ότι πρέπει να πάμε στην ΕΛΑΣ διότι έχουν θέση και κάποιοι άλλοι που μας πέταξαν στα σκυλιά. Δεν το λέμε γιατίείμαστε αποσυνάγωγοι», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Συμπλήρωσε πως «όσοι και όσες αγωνιούν όσοι και όσες λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κατέβει στις εκλογές στο πλαίσιοκάποιου ενωτικού σχήματος. Δεν σημαίνει ότι θα πάμε κόντρα ήθα λειτουργήσουμε ανταγωνιστικά στην ΕΛΑΣ. Είπες πρόεδρε στην εισήγησή σου ότι χθες στην Πολιτική Γραμματεία συζητήσαμε αν είμαστε υπέρ ή κατά του Τσίπρα. Δεν συζητήσαμε αυτό και αντιθέτως σου είπα το εξής.

Ότι είναι είναι δική μας ευθύνη. Αν τρεις μήνες χωριζόμαστε δίνοντας διαπιστευτήρια ποιος αγαπάει τον Τσίπρα και ποιος όχι; Και σας το λέω εγώ αυτό. Σύντροφε Πρόεδρε, επειδή αυτή τη στιγμή ούτε μεταξύ μας έχουμε εμπιστοσύνη για το αν αυτή η προγραμματική συμμαχία τη θέλουμε όλοι και όλες, αντί να μιλάμε με όρους διαπιστευτηρίων προς το πρόσωπο του Αλέξη, αντί υποβολιμαία κάποιος να μας έχετε κάνει αποσυνάγωγος. Αντί να μιλάμε με όρους που δεν πρέπει σε κανένα κοινοβουλευτικό κόμμα, όχι στην Αριστερά ότι πού πάει ο πολύς κόσμος, πάμε και εμείς», συμπλήρωσε μεταξύ άλλων.