Αυτό που ζει η Δυτική Μακεδονία είναι η καταστροφή του κοινωνικού και παραγωγικού ιστού, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Για σοκαριστική εικόνα καταστροφής των εκσκαφέων στα λιγνιτωρυχεία της ΔΕΗ στην Κοζάνη κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ εξαπολύοντας δριμεία κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.

«Η αλήθεια της βίαιης απολιγνιτοποίησης του κυρίου Μητσοτάκη είναι ακόμα πιο σοκαριστική και σκανδαλώδης. Η κυβέρνηση της ΝΔ και η διοίκηση Στάσση στη ΔΕΗ εδώ και 7 χρόνια επέλεξαν χωρίς σχέδιο ενεργειακής μετάβασης να κλείσουν ακόμα και λιγνιτωρυχεία και μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που ήταν σύγχρονες και ανταγωνιστικές και μπορούσαν να στηρίξουν την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας» αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του.

Προσθέτει ακόμα πως «είναι δύο φορές αλήθεια ότι η διοίκηση Στάσση στη ΔΕΗ απαξίωσε και τον εξοπλισμό στα λιγνιτωρυχεία για να μην μπορέσουν να παράγουν ξανά! Η βίαιη απολιγνιτοποίηση ήταν άδικη και το μόνο που υπηρέτησε ήταν τα υπερκέρδη του καρτέλ του εισαγόμενου φυσικού αερίου και γενικά των καρτέλ της ενέργειας».

Στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ακόμα πως «αυτό που ζει η Δυτική Μακεδονία είναι η καταστροφή του κοινωνικού και παραγωγικού ιστού».

Ο ΣΥΡΙΖΑ καταλήγει αναφέροντας πως «γι’ αυτό πρέπει να φύγει το συντομότερο αυτή η κυβέρνηση. Γιατί τις επιπτώσεις δεν τις πληρώνει μόνο η Δυτική Μακεδονία και η Μεγαλόπολη, αλλά όλη η Ελλάδα στους λογαριασμούς ρεύματος».