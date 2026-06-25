Η τοποθέτηση της Ρένας Δούρου στην Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ.

«Διαφορετικά ψηφοδέλτια δεν σημαίνει κατ ανάγκην και αντιπαραθετικά ψηφοδέλτια. Δύο κόμματα μπορούν να κατέβουν στις εκλογές χωρίς να αντιπαρατίθενται. Μιλάμε για μια στάση που είναι επικοινωνιακά διαχειρίσιμη σε επίπεδο δημόσιου λόγου] δήλωσε μεταξύ άλλων η Ρένα Δούρου στην Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ.

Η Ρένα Δούρου μίλησε για καθαρή προεκλογική περίοδο και τόνισε ότι «όσο καθυστερούμε, τροφοδοτούμε την εσωστρέφεια».

«Τι κάνουμε; Η ενότητα μπορεί να επιτευχθεί μόνον μετεκλογικά, δοθέντων των σημερινών δεδομένων, κυρίως της στάσης της ΕΛ.Α.Σ. Αν θέλουμε να είμαστε παρόντες και όχι παρατηρητές όπως σήμερα, πρέπει, όπως έχω πει, να ανατάξουμε το κόμμα με όσες δυνάμεις έχουν μείνει, να τεθούμε σε προεκλογική διάταξη και φυσικά να μετέχουμε στις εκλογές επιδιώκοντας την μέγιστη σύμπραξη προοδευτικών δυνάμεων και προσωπικοτήτων που θέλουν και μπορούν] δήλωσε η Ρένα Δούρου.

Εξήγησε πως «διαφορετικά ψηφοδέλτια δεν σημαίνει κατ ανάγκην και αντιπαραθετικά ψηφοδέλτια. Δύο κόμματα μπορούν να κατέβουν στις εκλογές χωρίς να αντιπαρατίθενται. Μιλάμε για μια στάση που είναι επικοινωνιακά διαχειρίσιμη σε επίπεδο δημόσιου λόγου] και συμπλήρωσε πως «όσο καθυστερούμε, τροφοδοτούμε την εσωστρέφεια και περιορίζουμε τη δυνατότητα αξιοπρεπούς εκλογικής παρουσίας. Ας μην ξεχνάμε ότι ήδη βρισκόμαστε σε προεκλογική εκστρατεία. Μητσοτάκης και Ανδρουλάκης λειτουργούν πλέον καθαρά προεκλογικά αλλά και η ΕΛ.Α.Σ το ίδιο, το είδαμε με τις 3 προτάσεις αλλά και με τη στελέχωση των οργάνων με εκλογικό ορίζοντα».

«Δεν δημιουργηθήκαμε χθες»

Σημείωσε επίσης πως δεν πρέπει να ξεχνάμε «κάτι βασικό. Ίσως το πιο βασικό. Δεν δημιουργηθήκαμε χθες. Εκφράζουμε ένα πολιτικό χώρο, μία ιδεολογία, τις αγωνιστικές παραδόσεις ενός λαού. Στο καταστατικό μας γράφουμε ότι στρατηγικός μας στόχος είναι ο σοσιαλισμός με δημοκρατία και ελευθερία. Το αίτημα αυτό παραμένει, ειδικά σήμερα με την άνοδο της ακροδεξιάς, των ανελεύθερων καθεστώτων, απολύτως επίκαιρο. Όπως και η διάκριση Αριστεράς - Δεξιάς. Στη βάση των επιτευγμάτων του κυβερνητικού έργου της περιόδου 15 -19, της σπουδαίας δουλειάς μας στη Βουλή και την ευρωβουλή, έχουμε τη δυνατότητα να κτίσουμε έναν εναλλακτικό προοδευτικό πόλο».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Ρένα Δούρου έκλεισε λέγοντας πως «αναμφίβολα ζούμε μια σοβαρή κρίση. Η Αριστερά όμως ξέρει να δίνει μάχες στα δύσκολα. Πάντα δήλωνε παρούσα. Ποτέ δεν κρύφτηκε. Έχουμε χρέος να δώσουμε και αυτή τη μάχη όλες και όλοι μαζί, ενωμένοι, χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς εγωισμούς. Γιατί ο στόχος δεν αφορά ένα κόμμα αλλά την πλουραλιστική παρουσία στα πολιτικά πράγματα της προοδευτικής παράταξης».

Τι είπε ο Σωκράτης Φάμελλος

Αποφασισμένος να προχωρήσει στην υλοποίηση της πρόσφατης απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, για την παροχή πολιτικής στήριξης στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, εμφανίστηκε ο Σωκράτης Φάμελλος, στην εισήγηση του προς την Πολιτική Γραμματεία του κόμματος.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, παρά το ασφυκτικό πρεσάρισμα του Παύλου Πολάκη και του Νίκου Παππά, επιμένει στην ανάγκη να εφαρμοστεί η απόφαση χωρίς «ναι μεν, αλλά», ασκώντας σκληρή κριτική προς τους εσωκομματικούς αντιπάλους του.

«Δεν νοείται όμως να αποφασίζουμε κάτι δημοκρατικά και στη συνέχεια κάποια στελέχη μας από την πρώτη ημέρα να κάνουν πως δεν κατάλαβαν ή να παρουσιάζουν ως απόφαση τις απόψεις τους, που μειοψήφησαν. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τους δημοκρατικούς μας κανόνες και με τη βούληση των μελών και την απόφασή μας. Επίκληση συνεχή για συνεδριάσεις, όπου θα συζητήσουμε όσα έχουμε ήδη αποφασίσει είναι πρωτοφανή σκαρφίσματα, που έρχονται σε αντίθεση με τη βούληση των μελών του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ», ανέφερε ο Σ.Φάμελλος, απευθυνόμενος καθαρά προς την πλευρά Πολάκη- Παππά.

Φάμελλος: Είμαστε εδώ για να δουλέψουμε συντροφικά

«Εδώ είμαστε να δουλέψουμε συντροφικά όπως αποφασίσαμε. Ζητώ να σεβαστούν όλα τα στελέχη την απόφαση της ΚΕ και τους δημοκρατικούς μας κανόνες. Η εσωστρεφής και απαξιωτική συζήτηση στον μόνο που δεν προκαλεί ανησυχία είναι στο σύστημα εξουσίας και στο καθεστώς Μητσοτάκη», συμπλήρωσε στη συνέχεια.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «εργαζόμαστε από σήμερα για να επιταχυνθεί μία ευρεία και ενωτική προοδευτική σύγκλιση για να πέσει το συντομότερο το καθεστώς Μητσοτάκη. Και επιμένουμε σε αυτό το στόχο. Όλα όσα έχουμε κάνει και θα συνεχίσουμε να κάνουμε είναι και η καλύτερη απάντηση σε φωνές μέσα και έξω από το κόμμα μας, ότι δήθεν αποφασίσαμε να κλείσει το κόμμα μας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ έχει πολύτιμο πολιτικό και προγραμματικό κεφάλαιο και στρατηγική που αντιστοιχεί στις κοινωνικές απαιτήσεις και ανάγκες. Να είμαστε όλοι μαζί, ζητούν οι πολίτες. Και αυτό δίνει και απάντηση σε απαξιωτικές τοποθετήσεις».