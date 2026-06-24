Πώς αλλάζουν οι καιροί!

Από ανάρτηση του Ανδρέα Πετρουλάκη, που όσο εύστοχος είναι στα σκίτσα του τόσο είναι και στις παρεμβάσεις του:

«Η Δικαιοσύνη, που τόσο εμπιστεύεται η Κυβέρνηση, καταδίκασε την κ. Ασημακοπούλου με ποινή μεγαλύτερη από εκείνη του κ. Παππά , επίσης παμψηφεί. Του κ. Παππά, που ο Πρωθυπουργός και οι υπουργοί 13-0 τον ανεβάζουν 13-0 τον κατεβάζουν. Γιατί άραγε πίστευαν ότι δεν θα βρουν μπροστά τους την τοξικότητα που έσταζαν και με την οποία απορεί σήμερα ο εκπρόσωπος;».

Και πού να πάει στο Ειδικό Δικαστήριο ο Χρήστος Τριαντόπουλος...

Β.Σκ.