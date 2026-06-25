Οι καιρικές συνθήκες στις ΗΠΑ την τρέχουσα χρονική περίοδο αποτελούν ένα από τα προβλήματα στο Μουντιάλ 2026.

Στον «αέρα» βρίσκεται η αναμέτρηση της Ολλανδίας με την Τυνησία για την τρίτη αγωνιστική του 6ου ομίλου του Μουντιάλ 2026 εξαιτίας των καιρικών συνθηκών που επικρατούν στο Κάνσας των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, ισχυρές καταιγίδες αναμένεται να πλήξουν την περιοχή που θα γίνει ο αγώνας. Η σέντρα της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένη τα ξημερώματα της Παρασκευής (26/02, 02:00 ώρα Ελλάδας).

Η απειλή των ισχυρών καταιγίδων και της έντονης κεραυνικής δραστηριότητας αποτελεί «πονοκέφαλο» για τη FIFA. Στην αναμέτρηση της Γαλλίας με το Ιράκ, ο αγώνας είχε διακοπεί εξαιτίας της καταιγίδας για τουλάχιστον μία ώρα.

Στην περίπτωση της επερχόμενης αναμέτρησης, όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοικτά. Είτε θα καθυστερήσει η έναρξη του παιχνιδιού, είτε θα υπάρξει διακοπή λόγω των κεραυνών που αναμένονται.