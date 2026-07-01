Τομ Χάρντι φαίνεται ότι τα βρήκε με την παραγωγή του «MobLand» και ετοιμάζεται για τα γυρίσματα της τρίτης σεζόν.

Ο Τομ Χάρντι επιστρέφει τελικά στο «MobLand» και οι θαυμαστές ανοίγουν σαμπάνιες.

Όπως είχε αποκαλυφθεί τον Μάιο, ο διάσημος ηθοποιός καθώς είχε ολοκληρώσει τα γυρίσματα της δεύτερης σεζόν του αστυνομικού δράματος του Paramount+, ήρθε σε ρήξη με τον εκτελεστικό παραγωγό Τζεζ Μπάτεργουορθ, την εταιρεία 101 Studios και άλλους βασικούς συντελεστές, με αποτέλεσμα να δει την πόρτα της εξόδου, αναστατώνοντας τους θαυμαστές της σειράς.

Ωστόσο, ο Χάρντι φέρεται να συναντήθηκε με τους παραγωγούς της σειράς στο Λονδίνο και να έλυσαν τις διαφορές τους, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για την επιστροφή του.

Αν και το Paramount+ δεν έχει ανακοινώσει ακόμη επίσημα την ανανέωση της σειράς, η μεγάλη επιτυχία της στην πλατφόρμα καθιστά το «πράσινο φως» για την τρίτη σεζόν σχεδόν βέβαιο.

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Σημειώνεται ότι ο Χάρντι υποδύεται τον Harry Da Souza, έναν άνθρωπο των ειδικών αποστολών του υποκόσμου. Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη: «Μια ισχυρή οικογένεια με παράνομες δραστηριότητες μάχεται για την εξουσία στο παγκόσμιο σκηνικό του οργανωμένου εγκλήματος. Πάντα δίπλα της, με κάθε κόστος, βρίσκεται ο άντρας που έχει αναλάβει την προστασία και τις βρώμικες δουλειές της».

Θυμίζουμε ότι πρόσφατα η Έλεν Μίρεν εκδήλωσε δημόσια την υποστήριξή της στον Χάρντι λέγοντας πως θα συνεργαζόταν ξανά μαζί του «χωρίς δεύτερη σκέψη», ενώ τον χαρακτήρισε ως έναν από τους πιο χαρισματικούς ηθοποιούς της γενιάς του.

Επίσης, με μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, θέλησε να κλείσει τα στόματα που έκαναν λόγο για εντάσεις ανάμεσά τους κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

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Το «MobLand» που φέρει την υπογραφή του Ρόναν Μπένετ, έκανε πρεμιέρα στο Paramount+ την περασμένη άνοιξη και εξελίχθηκε γρήγορα στη δεύτερη πιο επιτυχημένη σειρά της πλατφόρμας, σύμφωνα με το Variety. Διαθέτει ένα καστ αστέρων με επικεφαλής τους Πιρς Μπρόσναν, Έλεν Μίρεν και Πάντι Κονσιντάιν.

Τα γυρίσματα της δεύτερης σεζόν ολοκληρώθηκαν τον Μάρτιο, με τα νέα επεισόδια να αναμένονται στην οθόνη αργότερα μέσα στη χρονιά. Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Τζοάν Φρόγκατ, Λόρα Πούλβερ, Άνσον Μπουν, Μαντίπ Ντίλον, Τζάσμιν Τζόμπσον και Ντάνιελ Μπετς.