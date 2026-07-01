Σύμφωνα με την πρώην casting director του 007.

Ο Τζέικομπ Ελόρντι και ο Κάλουμ Τέρνερ δεν θα έπρεπε να είναι οι επόμενοι Τζέιμς Μποντ, σύμφωνα την πρώην casting director του 007.

Η Ντέμπι ΜακΓουίλιαμς, έχει δουλέψει σε ταινίες του Μποντ για πάνω από 40 χρόνια και ήταν εκείνη που επέλεξε τον Τίμοθι Ντάλτον, τον Πιρς Μπρόσναν και τον Ντάνιελ Κρεγκ για να φορέσουν το σμόκιν του εμβληματικού πράκτορα.



Η βετεράνος casting director αποσύρθηκε πριν η Amazon αποκτήσει το franchise του Μποντ και πάρει τη σκυτάλη η -επίσης έμπειρη- Νίνα Γκολντ.

Η Μακ Γουίλιαμς δεν θέλει λοιπόν να δει τους φημολογούμενους υποψήφιους Τζέικομπ Ελόρντι, Κάλουμ Τέρνερ ή Χάρις Ντίκινσον, στον ρόλο του 007 και έχει λόγο για αυτό.

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Μιλώντας στην Independent εξήγησε ότι το κοινό δεν πρέπει να ξέρει σχεδόν τίποτα για τον επόμενο ηθοποιό που θα αναλάβει τον ρόλο ενός κατασκόπου: «Δεν θέλω να δω κανέναν από αυτούς ως Τζέιμς Μποντ. Είναι απαραίτητο να διατηρεί ο [Μποντ] μια απόλυτη αινιγματικότητα. Δεν θέλω να δω κανέναν από αυτούς ως Μποντ γιατί τώρα ξέρουμε τόσα πολλά για εκείνους. Χρειάζεται να γνωρίζουμε όσο το δυνατόν λιγότερα για αυτούς προσωπικά, διότι αυτό είναι το χαρακτηριστικό των κατασκόπων. Δεν χρειάζεται να ξέρουμε πού πηγαίνει για ψώνια ή ποιοι είναι οι γονείς του, ή πού μένει. Ποτέ δεν θέλουμε να τον δούμε στο σπίτι του. Και ένα ζωτικό στοιχείο σε όλο αυτό είναι η περιγραφή της δουλειάς του. Έχει άδεια να σκοτώνει, και πρέπει να πιστέψουμε ότι μπορεί να το κάνει αυτό. Αν δεν το κάνεις, τότε έχεις χάσει το κοινό».

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Μιλώντας για τους ηθοποιούς που επέλεξε η ίδια για τον ρόλο, ανέφερε: «Ο Τίμοθι [Ντάλντον] και ο Πιρς [Μπρόσναν] δεν ήταν ιδιαίτερα γνωστοί», όταν επιλέχθηκαν για τον Μποντ. Αντίστοιχα «Ο Ντάνιελ [Κρεγκ] είχε μια καριέρα σε ανεξάρτητες ταινίες, αλλά δεν ήταν ένα γνωστό όνομα, και αυτό βοηθάει αφάνταστα. Θέλω να δω κάποιον που είναι εντελώς απρόσμενος», συμπλήρωσε.

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Υποστήριξε επίσης ότι ο Μποντ θα πρέπει να παραμείνει άνδρας γιατί «έτσι τον έγραψε ο Ίαν Φλέμινγκ» και συνέχισε: «Γιατί θα θέλατε να το αλλάξετε αυτό; Δεν έχουν αλλάξει τον Χάρι Πότερ σε Άλις Πότερ ή σε διαφορετική φυλετική ομάδα. Έτσι γράφτηκε και έτσι πρέπει να παραμείνει, πιστεύω».



Τον περασμένο Μάιο, η Amazon επιβεβαίωσε ότι η αναζήτηση του ηθοποιού για τον ρόλο του Μποντ είχε επίσημα ξεκινήσει. Σύμφωνα με πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας πρόσφατα, ο σκηνοθέτης της ταινίας, Ντενί Βιλνέβ και οι παραγωγοί, έχουν αρχίσει να ενημερώνουν τους ηθοποιούς που έχουν περάσει στην επόμενη φάση, δηλαδή τον επόμενο γύρο των οντισιόν, που θα γίνει τον Αύγουστο.

Το σενάριο της επόμενης, 26ης ταινίας Τζέιμς Μποντ θα έχει την υπογραφή του Στίβεν Νάιτ των Peaky Plinders, ο οποίος πρόσφατα ανέφερε στο Deadline για την πρόοδο της ταινίας ότι: «Δεν μπορώ [να πω τίποτα] εκτός από το ότι είναι πραγματικά καλό. Πηγαίνει απίστευτα καλά, έχουμε τους καλύτερους ανθρώπους και ανυπομονώ να το δει ο κόσμος. Όλα πηγαίνουν φανταστικά».