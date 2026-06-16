H Ρώμη δεν χτίστηκε σε μια μέρα, το ίδιο και ο νέος Τζέιμς Μποντ.

Η αναζήτηση για τον επόμενο Τζέιμς Μποντ έχει ήδη ξεκινήσει και θα είναι ένας ηθοποιός νέος σε ηλικία, ώστε να αναλάβει τον ρόλο για πολλές ακόμη ταινίες, καθώς και με έντονο σεξαπίλ, όπως έχει αποκαλύψει η έμπειρια διευθύντρια κάστινγκ, Νίνα Γκολντ.



Τώρα, ο επικεφαλής της Amazon MGM Studios, Μάικ Χόπκινς ρίχνει περισσότερο φως στην... Amazon εποχή του Μποντ, μετά την απόκτηση του κινηματογραφικού franchise για το εκπληκτικό ποσό του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων και παραδέχεται ότι η αγορά των ταινιών Μποντ ήταν καθοριστική για τη συμφωνία τους με την MGM.

Θα δούμε τον Τζέιμς Μποντ να επιστρέφει σύντομα;

«Αυτή η σειρά ταινιών αποτέλεσε σημαντικό μέρος της προσπάθειάς μας να εξασφαλίσουμε την MGM», αναφέρει ο Χόπκινς σε πρόσφατη συνέντευξη, πριν αποκαλύψει πώς έχει εξελιχθεί η διαδικασία μέχρι στιγμής. «Το πρώτο βήμα ήταν: "Ας προσλάβουμε τους καλύτερους ανθρώπους στον κόσμο για να δώσουμε ζωή σε αυτή τη νέα ιστορία, αυτό το νέο κεφάλαιο στη σειρά ταινιών του Μποντ”», λέει και συνεχίζει: «Το δεύτερο βήμα είναι να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε πώς ο Τζέιμς Μποντ θα περάσει στο επόμενο κεφάλαιο και πώς θα παραμείνει ελκυστικός για το κοινό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και έτσι, υπήρχε ακόμα πολλή δουλειά να γίνει», παραδέχεται.

Δυστυχώς, ο Χόπκινς θα δυσαρεστήσει τους φαν του 007, οι οποίοι θα χρειαστεί να κάνουν πολλή υπομονή μέχρι να απολαύσουν τον Μποντ στην οθόνη.

«Βρισκόμαστε κατά κάποιον τρόπο κάτω από το μισό του πρώτου γύρου της προσπάθειας να το κάνουμε πραγματικότητα», ομολογεί, υπονοώντας ότι μπορεί να περάσουν αρκετά ακόμη χρόνια μέχρι να βγει μια νέα ταινία του Μποντ στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Τα καλά νέα ωστόσο είναι ότι η μεγάλη οθόνη του κινηματογράφου πρόκειται να φιλοξενήσει την επόμενη εποχή του 007, παρά το γεγονός ότι η εξαγορά από την Amazon έχει προκαλέσει στους θαυμαστές φόβους για πιθανή μεταφορά του αγαπημένου τους κατασκόπου προς το streaming.

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«Έχουμε επενδύσει σημαντικά στον κινηματογράφο», καθησυχάζει τους θαυμαστές ο Χόπκινς και καταλήγει λέγοντας ότι «θα με εξέπληττε αν αυτό άλλαζε με τον Τζέιμς Μποντ στο μέλλον».

Θυμίζουμε ότι ο δημιουργός της σειράς «Peaky Blinders», Στίβεν Νάιτ, θα γράψει το σενάριο για την επόμενη ταινία Μποντ, ενώ ο Ντενί Βιλνέβ, σκηνοθέτης της ταινίας «Dune», θα αναλάβει τη σκηνοθεσία.