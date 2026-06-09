«Ο Τζέιμς Μποντ γράφτηκε έτσι όπως γράφτηκε για κάποιο λόγο και [το κοινό] δεν θα δεχόταν έναν μαύρο άνδρα, έναν Αφρικανό ηθοποιό, στον ρόλο του Μποντ», λέει ο Ίντρις Έλμπα.

Ο Ίντρις Έλμπα βάζει -για ακόμα μια φόρά- τέλος στις φήμες που τον ήθελαν να είναι βασικός υποψήφιος για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ μετά την αποχώρηση του Ντάνιελ Κρεγκ μετά το No Time to Die το 2021.

Ο διάσημος ηθοποιός, ο οποίος αυτή την περίοδο προωθεί τη νέα του ταινία «Masters of the Universe», δήλωσε στο βρετανικό GQ ότι η συζήτηση που τον συνέδεε με τον ρόλο «δεν ήταν ποτέ βάσιμη».

«Πάντα πίστευα ότι δεν είναι κάτι ρεαλιστικό» είπε ο βραβευμένος ηθοποιός. «Ο Τζέιμς Μποντ γράφτηκε έτσι όπως γράφτηκε για κάποιο λόγο. Ωστόσο, με κολάκευσε. Όμως, αν το δούμε ρεαλιστικά, ορισμένες αγορές απλώς δεν θα το δέχονταν. Ο Μποντ είναι δημοφιλής σε όλο τον κόσμο. Και [το κοινό] δεν θα δεχόταν έναν μαύρο άνδρα, έναν Αφρικανό ηθοποιό, στον ρόλο του Μποντ. Δεν είναι αυτό που θέλουν στην κουλτούρα τους. Τελεία» συμπλήρωσε.

Ο Έλμπα ανέφερε επίσης ότι δεν θεωρεί αναγκαίο ο χαρακτήρας να πρέπει να εξελιχθεί σε σχέση με την αρχική δημιουργία του Ίαν Φλέμινγκ. «Ο Μποντ είναι τόσο μη ρεαλιστικός, οπότε μια δόση πραγματικότητας είναι καλή, αλλά ας μην προσπαθήσουμε να τον κάνουμε woke», σημείωσε και πρόσθεσε: «Πιστεύω ότι πρέπει να μείνεις πιστός σε αυτό που είναι: μια απόδραση. Μην προσπαθείς να ανταποκριθείς στα γούστα όλου του κόσμου. Απλά να είσαι ο Μποντ».

{https://www.instagram.com/britishgq/p/DZT_mR7F3Wm/}

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Όπως αναφέρει ο Guardian, τον περασμένο μήνα, η διάσημη διευθύντρια κάστινγκ Νίνα Γκολντ εντάχθηκε στην ομάδα για το reboot του franchise από την Amazon MGM, μαζί με τον σκηνοθέτη Ντενί Βιλνέβ και τον σεναριογράφο Στίβεν Νάιτ.

Η Γκολντ, μιλώντας στο Deadline επισήμανε δύο σημαντικά πράγματα: πρώτον, ο ηθοποιός πρέπει να «έχει sex appeal» και δεύτερον πρέπει να είναι αρκετά νέος ώστε να υποδυθεί τον ρόλο σε τρεις τουλάχιστον επόμενες ταινίες.

Μια πηγή δήλωσε στο Variety ότι ο Τομ Φράνσις έχει ήδη περάσει από οντισιόν, ενώ ο Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον, ο Τζέικομπ Ελόρντι και ο Κάλουμ Τέρνερ φαίνεται να βρίσκονται επίσης στη λίστα.



Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ