Θα είναι σαν τον Τζέιμς Μποντ, αλλά δεν θα είναι ο Τζέιμς Μποντ...

Ενώ o Χένρι Καβίλ έχει αφήσει το αποτύπωμά του ως Γητευτής στο The Witcher του Netflix και ως Σούπερμαν στις ταινίες DC του Ζακ Σνάιντερ, η ηλεκτρισμένη ενέργεια του στην οθόνη, το γοητευτικό παρουσιαστικό και η βρετανική του καταγωγή, τον ανέδειξαν -στις καρδιές των θαυμαστών- ως έναν από τους πιο δημοφιλείς υποψηφίους για τον νέο Τζέιμς Μποντ.

Αν και το παράθυρο ευκαιρίας για τον Καβίλ, φορέσει το κοστούμι του Μποντ, μπορεί να έχει κλείσει, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα μπορέσει να επιδείξει την ακαταμάχητη γοητεία και την ικανότητα τους στη δράση -που είναι βασικά στοιχεία του χαρακτήρα- σε ένα ολόφρεσκο πρότζεκτ που φιλοδοξεί να ανταγωνιστεί στα ίσια, τον Μποντ της Amazon.

Συγκεκριμένα, ο Καβίλ θα ενώσει τις δυνάμεις του με τον Κέβιν Χαρτ σε μια νέα, άτιτλη μέχρι στιγμής, κατασκοπευτική κωμωδία δράσης, την οποία θα σκηνοθετήσει ο McG για το Netflix.

Η ταινία βασίζεται σε μια σύντομη ιστορία του Σον Λιούις και ακολουθεί «δύο αντίπαλους μυστικούς πράκτορες που συναντιούνται τυχαία σε ένα μάθημα ανώδυνου τοκετού και οι σύζυγοί τους γίνονται γρήγορα φίλες. Στη συνέχεια, οι διπλές ζωές τους συγκρούονται με απροσδόκητα ξεκαρδιστικούς και επικίνδυνους τρόπους, αναγκάζοντάς τους σε μια άβολη συμμαχία στον δρόμο προς την πατρότητα».

Οι λεπτομέρειες της ταινίας ήταν αρκετές για να προκαλέσουν αναστάτωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς οι θαυμαστές εξακολουθούν να φαντάζονται τον Καβίλ ως επόμενο 007.





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just watched “in the grey”



The next James Bond should be Henry. — herv3km (@casanovaa4x) June 5, 2026

It almost feels like a meme how he constantly gets cast as Spy character lead in films yet never does 007 Bond lol.https://t.co/ULbmCUlOUj — CoolGuyJ (@CoolGuyJ1984) June 7, 2026

Το σενάριο υπογράφοι μαζί οι Άνταμ & Άαρον Νι και ο Τζόναθαν Τρόπερ ενώ στην παραγωγή συναντάμε -μεταξύ άλλων- το όνομα του Ράιαν Ρέινολντς.



Θυμίζουμε ότι αυτή την εποχή, ο Καβίλ έχει ένα ιδιαίτερα φορτωμένο πρόγραμμα. Μετά τις εμφανίσεις του στα «Deadpool & Wolverine» και «The Ministry of Ungentlemanly Warfare», ο διάσημος ηθοποιός πρωταγωνιστεί αυτό το διάστημα πλάι στον Τζέικ Τζίλενχαλ στο θρίλερ δράσης «In the Grey» του Γκάι Ρίτσι.

Παράλληλα, αναμένεται η πρεμιέρα του «Enola Holmes 3» την 1η Ιουλίου στο Netflix, όπου μοιράζεται την οθόνη με τη Μίλι Μπόμπι Μπράουν, ενώ ακολουθούν τα μεγάλα πρότζεκτ της Amazon MGM: το πολυαναμενόμενο reboot του «Highlander» σε σκηνοθεσία Τσαντ Σταχέλσκι και η μεταφορά του «Voltron» από τον Ρόουσον Μάρσαλ Θέρμπερ.