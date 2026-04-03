Αλλά όχι στο ρόλο που νομίζεις...

O Χένρι Καβίλ είναι ανοιχτός στο να παίξει στη νέα ταινία Τζέιμς Μποντ. Ωστόσο, ο ηθοποιός δεν φαίνεται ιδιαίτερα πρόθυμος να προβάρει το σμόκιν του διάσημου πράκτορα, αντίθετα θέλει να υποδυθεί έναν εχθρό του Μποντ.

Θυμίζουμε ότι ο Καβίλ ήταν φαβορί για το ρόλο του 007 στο Casino Royale, προτού αυτός ανατεθεί τελικά στον Ντάνιελ Κρεγκ. Δυστυχώς, εκείνη την εποχή ο Καβίλ είχε υποχρεώσεις ως Superman, μετά έγινε «Ο Γητευτής» για χάρη του Netflix και έτσι τα σχέδια ναυάγησαν.

Αν και το όνομά του εξακολουθεί να βρίσκεται στο τραπέζι, για την 26η ταινία Μποντ από την Amazon, ο 42χρονος -σήμερα- Χένρι μάλλον είναι πολύ μεγάλος για το ρόλο, καθώς η παραγωγή θέλει και ψάχνει -όπως ισχυρίζεται- νεότερο και πιο φρέσκο πρόσωπο.

Μιλώντας στο Heat Magazine, ο Καβίλ δήλωσε σχετικά: «Δεν απέρριψα τον ρόλο – απλώς δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή. Ποιος ηθοποιός δεν θα ήθελε να είναι ο Μποντ; Αλλά στα 42, πιθανότατα θεωρούμαι λίγο μεγάλος για να ξεκινήσω τώρα. Θα ήθελα πολύ να είμαι κακός του Μποντ, όμως. Αν ήταν ο σωστός χαρακτήρας, νομίζω ότι θα ήταν συναρπαστικό να τον εξερευνήσω».

Το μόνο που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής είναι ότι η νέα ταινία θα έχει τους Ντενί Βιλνέβ και Στίβεν Νάιτ στη σκηνοθεσία και το σενάριο, αντίστοιχα. Πέρα από αυτό δεν υπάρχουν άλλες σημαντικές λεπτομέρειες για την υπόθεση, το καστ, την ημερομηνία κυκλοφορίας ή αν έχει ξεκινήσει το κάστινγκ για το ρόλο του 007.

Όσον αφορά τον Χένρι Καβίλ, ο επόμενος μεγάλος πρωταγωνιστικός του ρόλος θα είναι στο reboot του Χαϊλάντερ.