Η νέα ταινία «The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum» θα κυκλοφορήσει τον Δεκέμβριο του 2027.

Ο Πίτερ Τζάκσον επιστρέφει ξανά στη Μέση Γη, και αυτή τη φορά το επίκεντρο είναι εξ ολοκλήρου το ταραγμένο μυαλό του Γκόλουμ. Ο σκηνοθέτης της επικής τριλογίας του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και του Χόμπιτ, αποκάλυψε πρόσφατα ότι η επερχόμενη ταινία «The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum», με σκηνοθέτη το ίδιο το Γκόλουμ - Άντι Σέρκις, αντλεί έμπνευση από την Οσκαρική ερμηνεία του Χοακίν Φοίνιξ στο «Joker» και μας άφησε άφωνους.



Ο Τζάκσον έσπευσε να εξηγήσει, λέγοντας ότι αυτό έχει να κάνει με τη βαθιά ψυχολογική προσέγγιση ενός χαρακτήρα με ψυχικά τραύματα. Ο Τζάκσον μίλησε επίσης για τους λόγους που ο Άντι Σέρκις (και όχι ο ίδιος) ήταν η ιδανική επιλογή για να ηγηθεί του εγχειρήματος.

Συγκεκριμένα, σε συνέντευξή του στο IndieWire στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, ο Πίτερ Τζάκσον αποκάλυψε ότι η ταινία «The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum» θα εξερευνήσει τον χαρακτήρα του Γκόλουμ από μια πολύ πιο προσωπική οπτική γωνία σε σύγκριση με τις προηγούμενες ταινίες της Μέσης Γης, αναφέροντας ότι η ομάδα χρησιμοποίησε την ταινία «Joker» ως δημιουργικό σημείο αναφοράς κατά τη διαμόρφωση της ιστορίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η πρώτη ταινία «Joker» με τον Χοακίν Φοίνιξ ξεχώρισε επειδή εστίαζε σε μεγάλο βαθμό στην ψυχολογία του χαρακτήρα, χωρίς να παραμελεί την ευρύτερη ιστορία. «Ο τρόπος με τον οποίο εξερευνούσε την ψυχολογία του Joker, ενώ παράλληλα διηγούνταν μια ιστορία. Έχουμε την ιστορία που περιλαμβάνεται στα παραρτήματα και θα την αφηγηθούμε, αλλά θα την αφηγηθούμε από την εσωτερική οπτική γωνία του Γκόλουμ», ανέφερε ο Τζάκσον.

Ο αρχικός «Joker» του Τοντ Φίλιπς παίρνει έναν από τους πιο γνωστούς κακοποιούς της ποπ κουλτούρας και χτίζει μια ιστορία γύρω από την ψυχική του κατάσταση. Ανεξάρτητα από το αν η ταινία αρέσει σε όλους τους θεατές, η κινητήρια δύναμή της ήταν η ψυχολογική οικειότητα. Πρόκειται για μια ταινία που ενδιαφέρεται περισσότερο για τον καταρρακωμένο άνθρωπο που κρύβεται κάτω από το μακιγιάζ.

Ο Γκόλουμ είναι ένα εντελώς διαφορετικό πλάσμα, αλλά πάντα ασκούσε την ίδια αυτή ανησυχητική έλξη. Είναι αξιολύπητος, τρομακτικός, αστείος, επικίνδυνος και τραγικός, μερικές φορές όλα αυτά μέσα σε μία μόνο σκηνή. Στις αρχικές ταινίες του Τζάκσον για τον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών», ο Άντι Σέρκις τον μετέτρεψε σε κάτι περισσότερο από ένα οπτικό εφέ ή ένα τέρας των σπηλαίων που λατρεύει τους γρίφους. Έγινε ένα ον του οποίου η ψυχή είχε φθαρεί από το Δαχτυλίδι, μέχρι που απέμειναν μόνο η πείνα, οι αναμνήσεις και ο παλιός πόνος.

Όπως γνωρίζουμε, η επερχόμενη ταινία θα βασιστεί σε υλικό από τα παραρτήματα του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών». Τα τμήματα αυτά περιλαμβάνουν επιπλέον λεπτομέρειες για την ιστορία που δεν εμφανίστηκαν ποτέ απευθείας στα κεφάλαια των μυθιστορημάτων. Είπε ακόμα, ότι η ιστορία καλύπτει τμήματα της πρώιμης ζωής του Γκόλουμ, την απελπισμένη αναζήτησή του για το Ένα Δαχτυλίδι, καθώς και εκείνους που τον κυνηγούν πριν τελικά οδηγηθεί στη Μόρντορ.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν σκέφτηκε ποτέ σοβαρά να σκηνοθετήσει ο ίδιος την ταινία. Αντίθετα, πιστεύει ότι ο Άντι Σέρκις μπορεί να προσδώσει κάτι πιο ενδιαφέρον στον χαρακτήρα, χάρη στη μακροχρόνια σύνδεση του με τον Γκόλουμ. «Αν πίστευα ότι θα έκανα μια καλύτερη ταινία, θα το έκανα», παραδέχτηκε ο Τζάκσον. «Αλλά σκέφτηκα: υπάρχει κάποιος που θα κάνει μια πραγματικά ενδιαφέρουσα ταινία εδώ, και δεν είμαι εγώ», συμπλήρωσε προσθέτοντας ότι είναι δίπλα στον Σέρκις για να του δώσει τα φώτα του αν και εφόσον ο πρώτος τα χρειαστεί.

Όσο περισσότερο μιλάει ο Τζάκσον για την ταινία ως μια «εσωτερική ιστορία», τόσο πιο εύκολο γίνεται να καταλάβει κανείς γιατί δεν την σκηνοθέτησε απλά ο ίδιος. Ο Σέρκις έχει ζήσει μέσα στον Γκόλουμ με έναν τρόπο που κανένας άλλος σκηνοθέτης δεν έχει καταφέρει. Αυτός δημιούργησε τη φωνή, τη γλώσσα του σώματος, τη διεστραμμένη ευαισθησία και τη διχασμένη προσωπικότητα που έκαναν τον χαρακτήρα αξέχαστο στην οθόνη.

Αν η ταινία πρόκειται όντως να ακολουθήσει το υπάρχον υλικό του Τόλκιν μέσα από την διαταραγμένη οπτική γωνία του Γκόλουμ, ο Σέρκις ίσως είναι η πιο «ασφαλής» ριψοκίνδυνη επιλογή. Ακούγεται αντιφατικό, αλλά δεν είναι. Γνωρίζει τον χαρακτήρα αρκετά καλά ώστε να οδηγήσει την ταινία σε πιο παράξενα συναισθηματικά μονοπάτια, χωρίς να την κάνει να μοιάζει με καρικατούρα που φοράει το Ένα Δαχτυλίδι σε αλυσίδα.

Η ιδέα να χρησιμοποιηθούν τα παραρτήματα του Τόλκιν ως σκελετός και το μυαλό του Γκόλουμ ως σάρκα, είναι πολύ πιο συναρπαστική από ό,τι νομίζει κανείς. Ο Joker του Φοίνιξ μπορεί να είναι ένας παράξενος φάρος για τη Μέση Γη, αλλά για αυτό τον συγκεκριμένο χαρακτήρα, δείχνει μια κατεύθυνση που αξίζει να ακολουθηθεί.

Eκτός από τον Σέρκις, στους ρόλους τους επιστρέφουν και επίσημα οι: Ίαν ΜακΚέλεν ως Γκάνταλφ, Ελάιτζα Γουντ ως Φρόντο Μπάγκινς και Λι Πέις επαναλαμβάνει τον ρόλο του ως Θράντουιλ.

Οι νέες προσθήκες στο καστ περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τους: Κέιτ Γουίνσλετ ως Μάριγκολ, τον Λίο Γουόονταλ ως Χάλβαρντ αλλά και τον Τζέιμι Νόρμαν ως νέο Άραγκορν, παίρνοντας τη σκυτάλη από τον Βίγκο Μόρτενσεν.

Η ταινία θα εστιάσει στην αναζήτηση του Γκόλουμ και τοποθετείται χρονικά πριν από τα γεγονότα της «Η Συντροφιά του Δαχτυλιδιού».

Συγκεκριμένα, η ταινία διαδραματίζεται μεταξύ της τριλογίας του Χόμπιτ και της τριλογίας του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, με τον Άραγκορν και τον Γκάνταλφ να αναζητούν το Γκόλουμ για να μάθουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δαχτυλίδι του Μπίλμπο — το οποίο αποδεικνύεται ότι είναι το Ένα Δαχτυλίδι που απειλεί όλη τη Μέση Γη κατά τη διάρκεια των γεγονότων του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών.

Η ταινία The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, είναι προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 17 Δεκεμβρίου 2027.