Oι ταινίες που είδαμε περισσότερο στους κινηματογράφους το τετραήμερο 2 έως 5 Απριλίου 2026.

Ο Super Mario επέστρεψε δυναμικά φέρνοντας τους μικρούς θεατές στις ελληνικές αίθουσες και ανεβάζοντας τα συνολικά εισιτήρια του τετραημέρου σε 110.133.

Η νέα ταινία Super Mario, σκαρφάλωσε με ευκολία στην πρώτη θέση του ελληνικού box office, αφήνοντας την Τελευταία Κλήση δεύτερη η οποία συνεχίζει να διατηρεί τη δυναμική της συγκεντρώνοντας μέχρι σήμερα, 130.249 εισιτήρια.

Την πρώτη τριάδα συμπληρώνει η επίσης νέα ταινάι The Drama με τη Ζεντάγια και τον Ρόμπερτ Πάτινσον. Από τις νέες πρεμιέρες, μια θέση στον... ήλιο (λέγε με Top 10), βρήκαν επίσης το θρίλερ Undertone και το ελληνικό αστυνομικό θρίλερ Το Μυστικό του Δάσους.

Εντυπωσιακή ήταν η προσέλευση των θεατών για την επαναπροβολή του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών: Η Συντροφιά του Δαχτυλιδιού (2001). Η ταινία του Πίτερ Τζάκσον προβλήθηκε σε δύο, μόλις, αίθουσες, προσελκύοντας 3.961 θεατές.

Δείτε το Top 10 των ταινιών για το τετραήμερο 2 έως 5 Απριλίου 2026