Φιλοζωικό σωματείο καταγγέλλει νέα μαζική δηλητηρίαση σκύλων.

Νέα μαζική δηλητηρίαση σκύλων στην Αγία Τριάδα Αλμυρού Μαγνησίας καταγγέλλει φιλοζωικό σωματείο, σύμφωνα με το οποίο έως τώρα έχουν δολοφονηθεί περισσότερα από 20 ζώα.

«Για ακόμη μία φορά, αθώες ψυχές βρέθηκαν νεκρές από φόλες. Σκυλιά δολοφονήθηκαν με τον πιο φρικτό και βασανιστικό τρόπο, σε ένα έγκλημα που δυστυχώς συνεχίζεται επειδή κάποιοι σιωπούν, καλύπτουν ή αδιαφορούν», αναφέρει σε ανάρτηση το Φιλοζωικό Σωματείο Νέας Αγχιάλου Βόλου «Συνυπάρχων».

Οι φόλες είναι έγκλημα, τονίζει το σωματείο και προσθέτει ότι «θέτουν σε κίνδυνο όχι μόνο τα ζώα, αλλά και παιδιά και κατοικίδια της περιοχής». Παράλληλα, υπενθυμίζει πως η δηλητηρίαση και θανάτωση ζώων τιμωρείται με βαριές ποινές και υψηλά διοικητικά πρόστιμα 30.000-50.000 € για κάθε ζώο, ενώ ευθύνες υπάρχουν και για όσους γνωρίζουν και συγκαλύπτουν τέτοιες πράξεις.

Για αυτό, το σωματείο καλεί όποιον γνωρίζει κάτι να μιλήσει και όσους είδαν κάτι ύποπτο, να το καταγγείλουν. «Η σιωπή σας δίνει χώρο στους δράστες να συνεχίζουν», καταλήγει.