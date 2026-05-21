Σφοδρές αντιδράσεις στον απόηχο της αρνητικής γνωμοδότησης του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων για τον χαρακτηρισμό του ως διατηρητέου.

Παρά τις συνεχείς και τεκμηριωμένες παρεμβάσεις του Δήμου Αθηναίων υπέρ της διατήρησης του ιστορικού κινηματογράφου «ΠΑΛΑΣ» στο Παγκράτι, το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ), γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ του μη χαρακτηρισμού του ως διατηρητέου μνημείου.

Όπως τονίζεται από την πλευρά του Δήμου «πρόκειται για μια λανθασμένη απόφαση, η οποία θέτει σε κίνδυνο έναν ιστορικό κινηματογράφο, άρρηκτα συνδεδεμένο με τη συλλογική μνήμη και την πολιτιστική ταυτότητα της γειτονιάς και της πόλης. Για τον Δήμο Αθηναίων, η προστασία της φυσιογνωμίας των γειτονιών και των χώρων πολιτισμού της Αθήνας αποτελεί σταθερή προτεραιότητα, ιδιαίτερα σε μια περίοδο έντονων πιέσεων από την τουριστικοποίηση και την άνοδο των τιμών. Γι αυτό, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, απέστειλε δύο επιστολές προς την Υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, στις 5 Ιουνίου 2024 και στις 9 Ιουλίου 2025, ζητώντας τη συνδρομή του Υπουργείου για τον χαρακτηρισμό και τη διατήρηση του κινηματογράφου «ΠΑΛΑΣ», μεταφέροντας την έντονη ανησυχία των κατοίκων της Αθήνας για το μέλλον ενός ιστορικού χώρου με ιδιαίτερη σημασία για τη γειτονιά του Παγκρατίου. Επίσης, η Αντιδήμαρχος Αστικής Αναζωογόνησης & Ανθεκτικότητας, Μάρω Ευαγγελίδου, η οποία παρέστη πριν λίγες μέρες στη συνεδρίαση του ΚΣΝΜ, μετέφερε την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων, για τη διατήρηση του κινηματογράφου, επισημαίνοντας τη σημασία που έχει η διάσωση των ιστορικών χρήσεων που αποτελούν σημεία αναφοράς για τις γειτονιές της Αθήνας.»

Μάλιστα με ομόφωνο ψήφισμά του το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας από τον Μάιο του 2024 είχε τοποθετηθεί θεσμικά υπέρ της προστασίας του κινηματογράφου «ΠΑΛΑΣ», ζητώντας να αντιμετωπιστεί ο κινηματογράφος ως ενιαίο σύνολο και να χαρακτηριστεί διατηρητέα και η χρήση της χειμερινής αίθουσας, πέραν του ήδη προστατευόμενου θερινού τμήματος, ώστε να αποτραπεί η κατεδάφισή του. Εξάλλου όπως σημειώνεται από πλευράς Δήμου η ιδιαίτερη σχέση των ιστορικών κινηματογραφικών αιθουσών με την πολιτιστική ταυτότητα των γειτονιών έχει, άλλωστε, αναγνωριστεί και από τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Έκκληση Χάρη Δούκα για τη διάσωση του ΠΑΛΑΣ

Σε δημόσια παρέμβαση προχώρησε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία του για το μέλλον του ιστορικού κινηματογράφου «ΠΑΛΑΣ» στο Παγκράτι και ζητώντας την άμεση κινητοποίηση της Πολιτείας για την προστασία του. Ο κ. Δούκας υπογράμμισε ότι η Αθήνα δεν πρέπει να χάσει τους ιστορικούς πολιτιστικούς της χώρους, σημειώνοντας πως το «ΠΑΛΑΣ» δεν αποτελεί απλώς έναν κινηματογράφο, αλλά έναν ζωντανό φορέα μνήμης, πολιτισμού και γειτονιάς, βαθιά συνδεδεμένο με την ταυτότητα της πόλης. Όπως ανέφερε, τα τελευταία δύο χρόνια ο Δήμος Αθηναίων έχει προχωρήσει σε επανειλημμένες θεσμικές παρεμβάσεις με στόχο τη διάσωση του ιστορικού κινηματογράφου και την αναγνώρισή του ως διατηρητέου χώρου. Ωστόσο, το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων γνωμοδότησε αρνητικά ως προς τον χαρακτηρισμό του. Ο Δήμαρχος Αθηναίων τονίζει ότι πλέον το Υπουργείο Πολιτισμού οφείλει να αναλάβει την ευθύνη που του αναλογεί, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία ενός σημαντικού ιστορικού και πολιτιστικού τοπόσημου της Αθήνας.

